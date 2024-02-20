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Судебных приставов обвиняют в разорении фирмы

В Новосибирске приставы разорили фирму на 30 миллионов рублей

20 февраля 2024, 14:00
Фото: Управление ФССП по НСО
Судебных приставов обвиняют в разорении фирмы

В Новосибирске судебные приставы незаконно выставили на торги имущество фирмы

В Новосибирске бывшие сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в незаконной продаже имущества фирмы-должника.

Как сообщает Infopro54, инцидент произошел в 2021 году. По версии следствия, судебные приставы передали на реализацию недвижимое имущество фирмы, не убедившись в ее платежеспособности. В результате компания лишилась права на собственность и не смогла им распоряжаться. Из-за этого часть работников была уволена из-за сокращения доходов работодателя. Возможный ущерб от действий приставов составляет 30 миллионов рублей.

Сейчас один из экс-приставов заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.

Напомним, что стал известен ущерб от действий лжегазовщиков на Линейной.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Следственный комитет#Следствие#Александр Ляхов#Судебные приставы
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