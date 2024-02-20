В Новосибирске приставы разорили фирму на 30 миллионов рублей

Как сообщает Infopro54, инцидент произошел в 2021 году. По версии следствия, судебные приставы передали на реализацию недвижимое имущество фирмы, не убедившись в ее платежеспособности. В результате компания лишилась права на собственность и не смогла им распоряжаться. Из-за этого часть работников была уволена из-за сокращения доходов работодателя. Возможный ущерб от действий приставов составляет 30 миллионов рублей.