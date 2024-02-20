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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:20

В Новосибирске женщина на «Ниссане» врезалась в «Ладу» — водитель погиб на месте

В Новосибирске женщина на «Ниссане» врезалась в «Ладу» — водитель погиб на месте

20 февраля 2024, 03:18
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
19 февраля около 21:20 в Новосибирском районе 18-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Премьера» ехала по Советскому шоссе в сторону улицы Петухова.

В районе дома 2 на Советском шоссе она столкнулась с автомобилем «ВАЗ 2115». Водитель-мужчина погиб на месте. Личность погибшего устанавливают.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщил командир ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Максим Лыков.
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

19 февраля женщина на «Сузуки» сбила школьника в Пашино. 10летний мальчик переходил улицу вне пешеходного перехода.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Водитель#Гибдд#Погиб#Алёна Рогонова
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