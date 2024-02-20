«Замучать штрафами»: мэрия Новосибирска недовольна подрядчиками по уборке снега

Во второй половине минувшей недели в Новосибирске упала интенсивность вывоза снега с улиц из-за того, что некоторые подрядчики отказались выводить технику в ночные смены, опасаясь поломки машин из-за холода. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.