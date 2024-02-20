«Замучать штрафами»: мэрия Новосибирска недовольна подрядчиками по уборке снега

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Во второй половине минувшей недели в Новосибирске упала интенсивность вывоза снега с улиц из-за того, что некоторые подрядчики отказались выводить технику в ночные смены, опасаясь поломки машин из-за холода. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
Эта информация вызвала бурную реакцию исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, который напомнил — в контрактах подрядных организаций нет ограничения работ из-за температуры воздуха.
«Если подрядчики не выполнили обязательства по контракту, чтобы штрафами их замучали, натурально! Чтобы расторгали контракты, вносили в реестр недобросовестных поставщиков. Не хочет, не может, сломался — нас это волновать не должно. Есть контракт, по которому техника должна предоставляться в нужном нам объеме», — заявил Клемешов.
Холода должны заставить и чиновников изменить подход к планированию работ по очистке дорог, добавил глава муниципалитета. Все подготовительные процедуру по сбору снега в валы нужно делать днем, чтобы ночью только вывозить его на снегоотвалы.