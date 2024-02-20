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Владельцы техники отказываются работать в сильные морозы

«Замучать штрафами»: мэрия Новосибирска недовольна подрядчиками по уборке снега

20 февраля 2024, 02:19
Фото: 1MI
Владельцы техники отказываются работать в сильные морозы

Штрафовать подрядчиков за плохую уборку дорог требует мэр Новосибирска

Врио мэра Олег Клемешов призвал максимально жестко реагировать на отказ подрядчиков выводить технику на улицы города из-за сильных морозов

Во второй половине минувшей недели в Новосибирске упала интенсивность вывоза снега с улиц из-за того, что некоторые подрядчики отказались выводить технику в ночные смены, опасаясь поломки машин из-за холода. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил городского управления автомобильных дорог Сергей Эпов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

Эта информация вызвала бурную реакцию исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, который напомнил — в контрактах подрядных организаций нет ограничения работ из-за температуры воздуха.

«Если подрядчики не выполнили обязательства по контракту, чтобы штрафами их замучали, натурально! Чтобы расторгали контракты, вносили в реестр недобросовестных поставщиков. Не хочет, не может, сломался — нас это волновать не должно. Есть контракт, по которому техника должна предоставляться в нужном нам объеме», — заявил Клемешов.

Холода должны заставить и чиновников изменить подход к планированию работ по очистке дорог, добавил глава муниципалитета. Все подготовительные процедуру по сбору снега в валы нужно делать днем, чтобы ночью только вывозить его на снегоотвалы.

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#Новосибирск#Штрафы#Техника#Подрядчики#Уборка снега#Вывоз
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