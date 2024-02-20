Житель Маслянино уплатит 3 тысячи штрафа за ругань с москвичом

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Оскорбленный житель столицы обратился в прокуратуру Маслянинского района с сообщением об оскорблении в ходе деловой переписки.
«Проверкой установлено, что действительно в ходе переписки житель р. п. Маслянино допустил оскорбления собеседника, выраженные в неприличной форме, связанные с отрицательной оценкой личности потерпевшего, унижающие его честь и достоинство. По факту выявленных нарушений прокурором Маслянинского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме)», — рассказали в надзорном ведомстве.
В итоге, несдержанному на язык сибиряку придется заплатить 3 тысячи рублей за оскорбление личности.
Напомним, что жительница Тогучина пойдет под суд за обман покупателя с кошкой экзотической породы.