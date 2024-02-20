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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 09:10

Несдержанный новосибирец ответит за оскорбление собеседника

Житель Маслянино уплатит 3 тысячи штрафа за ругань с москвичом

20 февраля 2024, 09:07
Фото: 1MI
Несдержанный новосибирец ответит за оскорбление собеседника

В НСО мужчина уплатит штраф за оскорбление собеседника по переписке

В Новосибирской области жителя поселка Маслянино привлекли к административной ответственности. Причиной стала бурная переписка в мессенджере с москвичом.

Оскорбленный житель столицы обратился в прокуратуру Маслянинского района с сообщением об оскорблении в ходе деловой переписки.

«Проверкой установлено, что действительно в ходе переписки житель р. п. Маслянино допустил оскорбления собеседника, выраженные в неприличной форме, связанные с отрицательной оценкой личности потерпевшего, унижающие его честь и достоинство. По факту выявленных нарушений прокурором Маслянинского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме)», — рассказали в надзорном ведомстве.

В итоге, несдержанному на язык сибиряку придется заплатить 3 тысячи рублей за оскорбление личности.

Напомним, что жительница Тогучина пойдет под суд за обман покупателя с кошкой экзотической породы.

В Тогучине покупатель едва не пострадал от когтей беспокойной бенгальской кошечки
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Соцсети#Мессенджер#Административный штраф#Оскорбление#Александр Ляхов
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