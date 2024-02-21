29 школ в Новосибирской области открыли благодаря нацпроектам

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По словам главы региона, сейчас федеральный центр занят актуализацией национальных проектов, которые были запущены по инициативе президента Владимира Путина в 2018 году. И в рамках этого процесса Новосибирская область должна быть готова представить свои предложения.
Андрей Травников подчеркнул, что вскоре будет решено, как лучше воспользоваться программой национальных проектов и чем их можно дополнить.
Так, в Новосибирской области с 2018 года были открыты 29 школ на 21 184 мест. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию ещё 15 учреждений на 10 650 мест. Это стало возможным благодаря национальным проектам «Образование» и «Демография».
Также программы поспособствовали поддержке семей с детьми и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество сирот в Новосибирской области стало меньше на 16%, а количество многодетных семей выросло. Сейчас в регионе насчитывают 106 различных видов социальной поддержки.
Как сообщили в правительстве, в прошлом году в регионе активно развивалась медицина: строились новые амбулатории и ФАПы, возведены 10 крупных объектов здравоохранения. На данный момент идут работы над поликлиниками в Барабинске, Оби, Чулыме. Идет реконструкция учреждений в Колывани, Красноозерске, Кочках — завершить их планируют до конца 2024 года. Все работы осуществляются в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
В результате реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» с 2019 по 2023 год в регионе было создано 1238 объектов для занятий спортом, в том числе более 200 в 2023 году.