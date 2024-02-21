29 школ в Новосибирской области открыли благодаря нацпроектам

Как сообщили в правительстве, в прошлом году в регионе активно развивалась медицина: строились новые амбулатории и ФАПы, возведены 10 крупных объектов здравоохранения. На данный момент идут работы над поликлиниками в Барабинске, Оби, Чулыме. Идет реконструкция учреждений в Колывани, Красноозерске, Кочках — завершить их планируют до конца 2024 года. Все работы осуществляются в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».