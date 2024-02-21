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Ребенок погиб

4-летний мальчик погиб во время пожара — родителей не было дома

21 февраля 2024, 09:48
Фото: ГУ МЧС по НСО
Ребенок погиб

4-летний мальчик погиб во время пожара в Новосибирске

Ребенок погиб во время пожара в квартире Ленинского района. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

ЧП случилось 21 февраля в 13 часов дня в Ленинском районе. В одном из домов на улице Немировича-Данченко произошел пожар: горел балкон на 7-м этаже.

Во время тушения, спасатели обнаружили мальчика около 4-х лет без признаков жизни на балконе горящей квартиры. Также нашли девушку 15 лет без сознания на лестничной клетке 8 этажа. Пожарные передали её медикам, которые доставили ее в медицинское учреждение. Три других человека были эвакуированы из соседних квартир при помощи спасательного устройства. Еще 18 человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.

На момент происшествия, родителей детей дома не было. Сейчас с ними работает психолог МЧС. Следственная оперативная группа работает над выяснением причин произошедшего. В результате пожара повреждена одна квартира и балкон на площади 15 кв. метров.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева
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