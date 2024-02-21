4-летний мальчик погиб во время пожара — родителей не было дома

Во время тушения, спасатели обнаружили мальчика около 4-х лет без признаков жизни на балконе горящей квартиры. Также нашли девушку 15 лет без сознания на лестничной клетке 8 этажа. Пожарные передали её медикам, которые доставили ее в медицинское учреждение. Три других человека были эвакуированы из соседних квартир при помощи спасательного устройства. Еще 18 человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.