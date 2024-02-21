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Актер Владимир Машков посетил Новосибирск

Актер Владимир Машков посетил Новосибирск — зачем он приезжал

21 февраля 2024, 09:34

Актер Владимир Машков посетил Новосибирск

Владимир Машков посетил Новосибирск, чтобы встретиться с волонтерами «Единой России» и членами общественных организаций, которые собирали подписи в поддержку кандидата на пост президента Владимира Путина. Лучшим вручили благодарственные письма.

Волонтеры собрали 3,5 млн подписей в поддержку кандидата Путина, что в три раза больше, чем в предыдущую кампанию в 2018 году. Такая широкая поддержка особенно важна для самовыдвиженца, подчеркнул Машков.

Представитель кандидата Путина отметил сложную ситуацию, в которой находится Россия, и заявил, что каждый человек должен быть доверенным лицом своего кандидата.

Также в Новосибирске Владимир Машков встретился с доверенными лицами кандидата в президенты в регионе. Ими выступают руководитель Общественной палаты Галина Гриднева, председатель региональной Федерации профсоюзов Лариса Цыбулевская, музыкант Михаил Симонян.

Справка

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее известный боксер Михаил Алоян обратился к жителям Новосибирска с вопросом о выборах президента РФ. Спортсмен решил узнать, что предпочитают новосибирцы — электронное голосование или традиционный поход на избирательный участок.

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