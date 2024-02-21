Актер Владимир Машков посетил Новосибирск — зачем он приезжал

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Волонтеры собрали 3,5 млн подписей в поддержку кандидата Путина, что в три раза больше, чем в предыдущую кампанию в 2018 году. Такая широкая поддержка особенно важна для самовыдвиженца, подчеркнул Машков.
Представитель кандидата Путина отметил сложную ситуацию, в которой находится Россия, и заявил, что каждый человек должен быть доверенным лицом своего кандидата.
Также в Новосибирске Владимир Машков встретился с доверенными лицами кандидата в президенты в регионе. Ими выступают руководитель Общественной палаты Галина Гриднева, председатель региональной Федерации профсоюзов Лариса Цыбулевская, музыкант Михаил Симонян.
Справка
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее известный боксер Михаил Алоян обратился к жителям Новосибирска с вопросом о выборах президента РФ. Спортсмен решил узнать, что предпочитают новосибирцы — электронное голосование или традиционный поход на избирательный участок.