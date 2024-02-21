Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В результате действий злоумышленника возникла цепная реакция. Испуганные школьники начали показывать сообщения родителям, а те атаковать паническими комментариями тематические чаты. Многие даже не хотят отпускать детей в школу, поскольку исполнение угроз назначено уже на четверг, 22 февраля.
В полиции уже заверили, что готовы защитить детей.
«На данный момент информация уточняется. В случае подтверждения сведений об угрозах несовершеннолетним будут приняты необходимые меры реагирования», — сообщила Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.
Получить оперативную информацию от руководства школ Бердска на момент написания материала не удалось. В министерстве образования Новосибирской области попросили прислать запрос.
Напомним, что в Новосибирске на пожаре сгорел маленький мальчик.