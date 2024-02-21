Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам

В результате действий злоумышленника возникла цепная реакция. Испуганные школьники начали показывать сообщения родителям, а те атаковать паническими комментариями тематические чаты. Многие даже не хотят отпускать детей в школу, поскольку исполнение угроз назначено уже на четверг, 22 февраля.