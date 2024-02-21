atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Бердских школьников защитят от угроз

Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам

21 февраля 2024, 12:02
Бердских школьников защитят от угроз

После угроз бердским ученикам в школах могут усилить меры безопасности

В ночь на 21 февраля бердским школьникам начали приходить угрозы в мессенджеры. В личной переписке неизвестный угрожает прийти на уроки и убить детей.

В результате действий злоумышленника возникла цепная реакция. Испуганные школьники начали показывать сообщения родителям, а те атаковать паническими комментариями тематические чаты. Многие даже не хотят отпускать детей в школу, поскольку исполнение угроз назначено уже на четверг, 22 февраля.

В полиции уже заверили, что готовы защитить детей.

«На данный момент информация уточняется. В случае подтверждения сведений об угрозах несовершеннолетним будут приняты необходимые меры реагирования», — сообщила Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.
Новосибирским школьникам угрожают убийством в соцсетях
Узнать подробнее

Получить оперативную информацию от руководства школ Бердска на момент написания материала не удалось. В министерстве образования Новосибирской области попросили прислать запрос.

Напомним, что в Новосибирске на пожаре сгорел маленький мальчик.

4-летний мальчик погиб во время пожара — родителей не было дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Мертвую 9-классницу нашли в Новосибирске «Вышел и начал бить»: неадекватный новосибирец избил подростков за брошенную шайбуТЦ «Галерея» эвакуировали из-за подозрительного устройства с антенной
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школьники#Полиция#Соцсети#Бердск#Мессенджер#Угрозы#Александр Ляхов
Подпишитесь
С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей — вину они не признали
Вчера, 08:11
В элитном поселке Новосибирска затопило дорогу — автомобили тонут и теряют номера
Вчера, 04:21
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
Вчера, 04:31
Улицу Советскую сделают двусторонней на всем протяжении
Вчера, 07:20
Суд отправил на два месяца под арест девушку, выбросившую младенца в мусорный бак
19 февраля, 07:47
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
19 февраля, 04:20