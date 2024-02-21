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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Пожар в квартире на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. 21 февраля 2024 года

Что известно о семье 4-летнего мальчика, который погиб в пожаре в Новосибирске

21 февраля 2024, 13:04
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
Пожар в квартире на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. 21 февраля 2024 года
В разгар дня 21 февраля в квартире на улице Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Горел балкон седьмого этажа. Прибывшие на место спасатели обнаружили 4-летнего мальчика и его потерявшую сознание 15-летнюю сестру.

Корреспондент связался с жильцами дома, в котором произошел пожар. Соседи положительно характеризуют семью мальчика.

«Это семья граждан зарубежья — тихие, воспитанные, чистоплотные, спокойные. Мужчины, видимо, работают, их особо не видно», — рассказала соседка Надежда.

По информации регионального МЧС, родителей в момент происшествия дома не было.

«Я не знаю, где были родители. Но женщина, которая плакала, предположительно, мама, появилась быстро».
4-летний мальчик погиб во время пожара — родителей не было дома
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Жительница дома сомневается, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, брошенная с верхнего этажа:

«У нас такие балконы, что бычку сложно залететь, да и на улице холодно, чтобы курить», — предположила собеседница.
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