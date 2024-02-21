Что известно о семье 4-летнего мальчика, который погиб в пожаре в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Корреспондент связался с жильцами дома, в котором произошел пожар. Соседи положительно характеризуют семью мальчика.
«Это семья граждан зарубежья — тихие, воспитанные, чистоплотные, спокойные. Мужчины, видимо, работают, их особо не видно», — рассказала соседка Надежда.
По информации регионального МЧС, родителей в момент происшествия дома не было.
«Я не знаю, где были родители. Но женщина, которая плакала, предположительно, мама, появилась быстро».
Жительница дома сомневается, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета, брошенная с верхнего этажа:
«У нас такие балконы, что бычку сложно залететь, да и на улице холодно, чтобы курить», — предположила собеседница.