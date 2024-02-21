Что известно о семье 4-летнего мальчика, который погиб в пожаре в Новосибирске

В разгар дня 21 февраля в квартире на улице Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Горел балкон седьмого этажа. Прибывшие на место спасатели обнаружили 4-летнего мальчика и его потерявшую сознание 15-летнюю сестру.