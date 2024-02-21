«Детский» бюджет в Новосибирской области вырос в два раза за шесть лет

За последние годы инфраструктура поддержки семей с детьми уже значительно изменена. Бюджет на детские нужды вырос более чем в два раза за шесть лет. В общем, размер социальной поддержки в регионе увеличился на 50%, а количество получателей социальных выплат достигло 937 тысяч человек. Жителям Новосибирской области предоставляется 106 мер социальной поддержки, размер которых ежегодно пересматривается.