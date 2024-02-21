«Детский» бюджет в Новосибирской области вырос в два раза за шесть лет

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Импульсом для развития данного направления послужил январский Указ Президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Направления развития социальной сферы были представлены в Правительстве региона на расширенном заседании по вопросу «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области».
По информации врио министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерины Москалевой, в НСО сохраняется стабильный рост числа многодетных семей и количества детей в них. В связи с указом Президента РФ №63 от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей» будет проведена ревизия выплат и пособий, и на основе ее результатов будут предложены дальнейшие улучшения системы поддержки.
За последние годы инфраструктура поддержки семей с детьми уже значительно изменена. Бюджет на детские нужды вырос более чем в два раза за шесть лет. В общем, размер социальной поддержки в регионе увеличился на 50%, а количество получателей социальных выплат достигло 937 тысяч человек. Жителям Новосибирской области предоставляется 106 мер социальной поддержки, размер которых ежегодно пересматривается.