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«Детский» бюджет в Новосибирской области вырос в два раза за шесть лет

«Детский» бюджет в Новосибирской области вырос в два раза за шесть лет

21 февраля 2024, 05:54
Фото: 1MI
В Новосибирской области за последние шесть лет увеличилось количество многодетных семей, вдвое увеличился «детский» бюджет.

Импульсом для развития данного направления послужил январский Указ Президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Направления развития социальной сферы были представлены в Правительстве региона на расширенном заседании по вопросу «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области».

По информации врио министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерины Москалевой, в НСО сохраняется стабильный рост числа многодетных семей и количества детей в них. В связи с указом Президента РФ №63 от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей» будет проведена ревизия выплат и пособий, и на основе ее результатов будут предложены дальнейшие улучшения системы поддержки.

За последние годы инфраструктура поддержки семей с детьми уже значительно изменена. Бюджет на детские нужды вырос более чем в два раза за шесть лет. В общем, размер социальной поддержки в регионе увеличился на 50%, а количество получателей социальных выплат достигло 937 тысяч человек. Жителям Новосибирской области предоставляется 106 мер социальной поддержки, размер которых ежегодно пересматривается.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Правительство#Эмилия Губарева#Пособия#Демография#Многодетные семьи#Социальная поддержка
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