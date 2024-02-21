Девушка-сирота пять лет не может получить квартиру в НСО после пожара

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
Здание полностью выгорело, дом снесли. Но другого жилья ей не предоставили. Об этом сообщает информационный центр СК России.
«В производстве СУ СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, в ходе расследования которого будут проверены доводы заявительницы», — сказано в сообщении.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о результатах расследования уголовного дела.