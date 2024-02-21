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Девушка-сирота пять лет не может получить квартиру в НСО после пожара

Девушка-сирота пять лет не может получить квартиру в НСО после пожара

21 февраля 2024, 05:05
Фото: 1MI
В 2014 году жительница Чулыма Новосибирской области получила квартиру в жилом доме как сирота. В 2019-м в доме случилось короткое замыкание, и произошел пожар.

Здание полностью выгорело, дом снесли. Но другого жилья ей не предоставили. Об этом сообщает информационный центр СК России.

«В производстве СУ СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, в ходе расследования которого будут проверены доводы заявительницы», — сказано в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о результатах расследования уголовного дела.

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