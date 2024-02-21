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Ее посчитали непричастной к совершению преступления

Директора «Горзеленхоза» в Новосибирске оправдали по делу о падении дерева на ребенка

21 февраля 2024, 03:24
Фото: 1MI
Ее посчитали непричастной к совершению преступления

В Новосибирске оправдали директора «Горзеленхоза» по делу о падении дерева

В Новосибирске прекратили дело директора муниципального предприятия «Горзеленхоз». Об этом сообщило управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Ранее директора «Горзеленхоза» признали виновной в халатности, что привело к падению дерева на 9-летнего ребенка. Суд решил, что руководитель не выполнила свои обязанности должным образом, поэтому аварийное дерево в Нарымском сквере не было вырублено. В результате дерево упало на ребенка, который ехал на велосипеде, и нанесло ему тяжелые повреждения.

Женщине назначили наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, ей приказали выплатить один миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Адвокат осужденной подал апелляцию на приговор.

Апелляционный суд отменил приговор и прекратил производство по делу из-за отсутствия причастности к преступлению. В настоящее время устанавливается новый обвиняемый.

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#Новосибирск#Дети#Суд#Уголовное дело#Приговор#Эмилия Губарева#Горзеленхоз#Халатность
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