Директора «Горзеленхоза» в Новосибирске оправдали по делу о падении дерева на ребенка

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Ранее директора «Горзеленхоза» признали виновной в халатности, что привело к падению дерева на 9-летнего ребенка. Суд решил, что руководитель не выполнила свои обязанности должным образом, поэтому аварийное дерево в Нарымском сквере не было вырублено. В результате дерево упало на ребенка, который ехал на велосипеде, и нанесло ему тяжелые повреждения.
Женщине назначили наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, ей приказали выплатить один миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Адвокат осужденной подал апелляцию на приговор.
Апелляционный суд отменил приговор и прекратил производство по делу из-за отсутствия причастности к преступлению. В настоящее время устанавливается новый обвиняемый.