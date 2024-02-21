Директора «Горзеленхоза» в Новосибирске оправдали по делу о падении дерева на ребенка

Ранее директора «Горзеленхоза» признали виновной в халатности, что привело к падению дерева на 9-летнего ребенка. Суд решил, что руководитель не выполнила свои обязанности должным образом, поэтому аварийное дерево в Нарымском сквере не было вырублено. В результате дерево упало на ребенка, который ехал на велосипеде, и нанесло ему тяжелые повреждения.