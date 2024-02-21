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Главу новосибирского отделения общества глухих задержали за махинации с недвижимостью

Главу новосибирского отделения общества глухих задержали за махинации с недвижимостью

21 февраля 2024, 09:18
Фото: 1MI, vog54.ru
Главе новосибирского отделения Всероссийского общества глухих Михаилу Брагину подозревают в мошенничестве с недвижимостью, принадлежавшей ВОГ.

20 февраля сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих, включая главу новосибирского отделения Михаила Брагина. Как сообщает «Коммерсантъ», их подозревают в массовом хищении активов организации в шести регионах РФ.

По информации издания, под видом избавления от непрофильных активов, руководство продало несколько зданий в регионах по заниженной цене. Ущерб оценили в 211 млн рублей.

Задержания прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое возбудили еще в 2018 году. Первым фигурантом стал глава ВОГ Валерий Рухледев. В 2023 году его приговорили к семи годам лишения свободы.

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Задержание прошло в офисе ВОГ во время совещания, на которое съехались руководители региональных отделений.

После задержания главы ВОГ временно исполняющим обязанности назначили Ильфата Кудакаева.

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#Происшествия#Новосибирск#Недвижимость#Задержание#Уголовное дело#Следствие#Алёна Рогонова
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