Главу новосибирского отделения общества глухих задержали за махинации с недвижимостью

Задержания прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое возбудили еще в 2018 году. Первым фигурантом стал глава ВОГ Валерий Рухледев. В 2023 году его приговорили к семи годам лишения свободы.