Главу новосибирского отделения общества глухих задержали за махинации с недвижимостью

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
20 февраля сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих, включая главу новосибирского отделения Михаила Брагина. Как сообщает «Коммерсантъ», их подозревают в массовом хищении активов организации в шести регионах РФ.
По информации издания, под видом избавления от непрофильных активов, руководство продало несколько зданий в регионах по заниженной цене. Ущерб оценили в 211 млн рублей.
Задержания прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое возбудили еще в 2018 году. Первым фигурантом стал глава ВОГ Валерий Рухледев. В 2023 году его приговорили к семи годам лишения свободы.
Задержание прошло в офисе ВОГ во время совещания, на которое съехались руководители региональных отделений.
После задержания главы ВОГ временно исполняющим обязанности назначили Ильфата Кудакаева.