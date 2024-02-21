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Хор выступил в Москве

Хор Jam Sound студентов из Новосибирска выступил на шоу «Ну-ка, все вместе!»

21 февраля 2024, 01:47
Фото: Шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» на телеканале «Россия 1»
Хор выступил в Москве
Хор Jam Sound из Новосибирска участвовал в музыкальном шоу на «России 1», но не прошел дальше полуфинала.

В Новосибирске группа Jam Sound, состоящая из студентов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусства, приняла участие в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» на канале «Россия 1». Они исполнили композицию «Лететь» от группы «Амега».

Видео: НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!

Члены коллектива поделились информацией о том, что они объединились шесть лет назад в университете. Участники хора разные по своему характеру и интересам, но им всем близка музыка.

Однако жюри шоу не оценило выступление новосибирцев. Коллектив получил 42 балла из 100 и был исключен из шоу. Ранее Jam Sound уже достиг полуфинала «Битвы хоров» на этом же телеканале.

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#Общество#Видео#Новосибирск#Шоу#Песни#Эмилия Губарева#Музыка
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