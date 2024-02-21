К поискам 15-летней сибирячки в черной куртке и серых штанах подключился Следком

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Ульяна Ким не выходила на связь с родственниками уже три дня.
«В связи с тем, что длительное время нет сведений о местонахождении девочки, Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказали в региональном Следкоме.
Пропавшему подростку на вид пятнадцать лет, она худощава и длинноволоса, имеет ярко выраженную азиатскую внешность. В день пропажи была одета в черную зимнюю куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве.
Напомним, что бердским школьникам угрожает неизвестный маньяк.