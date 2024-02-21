К поискам 15-летней сибирячки в черной куртке и серых штанах подключился Следком

Пропавшему подростку на вид пятнадцать лет, она худощава и длинноволоса, имеет ярко выраженную азиатскую внешность. В день пропажи была одета в черную зимнюю куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве.