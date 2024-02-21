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Девочка пропала 19 февраля

К поискам 15-летней сибирячки в черной куртке и серых штанах подключился Следком

21 февраля 2024, 12:45
Фото: СУ СКР по НСО
Девочка пропала 19 февраля

В НСО следователи возбудили дело в связи с исчезновением 15-летней Ульяны Ким

В Новосибирске 19 февраля пропала пятнадцатилетняя Ульяна Ким. К поискам девочки подключились следователи.
Фото: пресс-служба МВД по Новосибирской области

Ульяна Ким не выходила на связь с родственниками уже три дня.

«В связи с тем, что длительное время нет сведений о местонахождении девочки, Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказали в региональном Следкоме.
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Пропавшему подростку на вид пятнадцать лет, она худощава и длинноволоса, имеет ярко выраженную азиатскую внешность. В день пропажи была одета в черную зимнюю куртку, шапку с помпоном, серые клетчатые штаны и ботинки на высокой подошве.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Следственный комитет#Подросток#Поиски#Александр Ляхов
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