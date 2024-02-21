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Корпорация МСП и АСИ объявили о запуске конкурса молодежного предпринимательства

Корпорация МСП и АСИ объявили о запуске конкурса молодежного предпринимательства

21 февраля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства под названием «Создай НАШЕ».

Молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет, желающие создать свой бизнес или уже имеющие опыт предпринимательской деятельности до двух лет, могут принять участие в конкурсе. Регистрация открыта на цифровой платформе МСП.РФ, а заявки будут приниматься до 10 марта, пишет kp.ru.

Победители конкурса примут участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП, а также получат грант в размере 1 млн рублей фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» для реализации своих бизнес-идей или развития собственных компаний.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул важность поддержки молодых предпринимателей и отметил, что их инициативы имеют большое значение для экономического развития России.

Александр Вайно, директор центра молодежных инициатив АСИ, отметил, что конкурс «Создай НАШЕ» продолжает работу по поддержке молодых предпринимателей и предоставляет возможности для участия молодежи из всех регионов страны.

Программа конкурса предусматривает два направления: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2 лет». Участники пройдут образовательную программу по основам предпринимательства и разработают бизнес-проекты по открытию или расширению своего бизнеса. По результатам оценки проектов конкурсной комиссией будут определены 30 победителей.

Антон Пинский, основатель ресторанного холдинга Pinskiy&Co и член конкурсной комиссии «Создай НАШЕ», подчеркнул важность участия молодежи в развитии сферы общественного питания. Он также отметил, что молодые люди являются движущей силой и определяют новые тенденции и направления развития не только в этой индустрии, но и в остальных.

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