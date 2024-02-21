Корпорация МСП и АСИ объявили о запуске конкурса молодежного предпринимательства

Молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет, желающие создать свой бизнес или уже имеющие опыт предпринимательской деятельности до двух лет, могут принять участие в конкурсе. Регистрация открыта на цифровой платформе МСП.РФ, а заявки будут приниматься до 10 марта, пишет kp.ru.