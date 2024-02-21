atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Мужчина на черной «Хонде» похитил девушку в Новосибирске

Мужчина на черной «Хонде» похитил девушку в Новосибирске

21 февраля 2024, 04:40
Фото: 1MI
Вечером 20 февраля возле дома №16/4 на улице Петухова в Кировском районе молодой мужчина силой затащил девушку в черную Honda Accord. После этого автомобиль скрылся с места происшествия.

Видеозапись инцидента опубликовал Телеграм-канал «АСТ-54 Black». На кадрах девушка убегает от автомобиля, после чего из него выходит мужчина и силой усаживает девушку на заднее сиденье. Затем автомобиль уезжает.

Видео: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В ситуации разбирается полиция:

«Информация, размещенная в социальной сети, зарегистрирована. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего», — ответили в пресс-службе МВД по Новосибирску.
Читайте также:
Матери вернули похищенную дочь в Новосибирске спустя 1,5 годаЗакинули в багажник: искитимцев обвиняют в похищении человекаСамые жуткие истории похищения новосибирцев: держали на привязи, избивали трубой
#Происшествия#Видео#Новосибирск#Автомобиль#Полиция#Похищение#Девушка#Алёна Рогонова
Подпишитесь
С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей — вину они не признали
Вчера, 08:11
В элитном поселке Новосибирска затопило дорогу — автомобили тонут и теряют номера
Вчера, 04:21
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
Вчера, 04:31
Улицу Советскую сделают двусторонней на всем протяжении
Вчера, 07:20
Суд отправил на два месяца под арест девушку, выбросившую младенца в мусорный бак
19 февраля, 07:47
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
19 февраля, 04:20