Мужчина на черной «Хонде» похитил девушку в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Видеозапись инцидента опубликовал Телеграм-канал «АСТ-54 Black». На кадрах девушка убегает от автомобиля, после чего из него выходит мужчина и силой усаживает девушку на заднее сиденье. Затем автомобиль уезжает.
В ситуации разбирается полиция:
«Информация, размещенная в социальной сети, зарегистрирована. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего», — ответили в пресс-службе МВД по Новосибирску.