Набор в элитный батальон «Вега» снова объявили в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
В Новосибирске снова идет набор бойцов в особый батальон «Вега». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Батальон «Вега» — это специальное подразделение, которое будет участвовать в специальной военной операции.
Военнослужащие из элитного батальона получают около 380 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, бойцы различные льготы и привилегии. Напомним, что батальон «Вега» был создан в октябре 2022 года.