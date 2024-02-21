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Published Сегодня, 01:28

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Вега набирает бойцов

Набор в элитный батальон «Вега» снова объявили в Новосибирске

21 февраля 2024, 01:28
Фото: Изображение Midjourney
Вега набирает бойцов
Мэрия Новосибирска сообщает о наборе бойцов в элитный батальон «Вега» для отправки на специальную военную операцию.

В Новосибирске снова идет набор бойцов в особый батальон «Вега». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Батальон «Вега» — это специальное подразделение, которое будет участвовать в специальной военной операции.

Военнослужащие из элитного батальона получают около 380 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, бойцы различные льготы и привилегии. Напомним, что батальон «Вега» был создан в октябре 2022 года.

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#Общество#Новосибирск#Вега#СВО#Эмилия Губарева#Батальон
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