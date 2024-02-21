Названы худшие травмпункты Новосибирска — на что жаловались пользователи 2ГИС

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Больше всего негативных отзывов о неотложной травматологической помощи, предоставляемой клиникой НИИТО, которая находится на улице Фрунзе, 91А. Пользователи жаловались на неэффективное взаимодействие с персоналом и отказ в приеме. Также отмечается недоступность операторов для консультации и проблемы с доступом к платным услугам. Травмпункт получил 1,4 балла из 5 возможных.
На втором месте оказался травмпункт Ленинского района, который расположен на 2-м переулке Пархоменко. Пользователи также высказывались о грубости и неохоте врачей предоставить полноценную помощь, пишет «АиФ-Новосибирск». Травмпункт получил 2,1 балла.
Третье место занял травмпункт Детской городской клинической больницы №6, которая находится на Трикотажной улице, 31. Пациенты отмечали проблемы с работой регистратуры и длительным ожиданием приема, даже после предварительной записи. Травмпункт получил 2,7 балла.