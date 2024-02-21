Названы худшие травмпункты Новосибирска — на что жаловались пользователи 2ГИС

Больше всего негативных отзывов о неотложной травматологической помощи, предоставляемой клиникой НИИТО, которая находится на улице Фрунзе, 91А. Пользователи жаловались на неэффективное взаимодействие с персоналом и отказ в приеме. Также отмечается недоступность операторов для консультации и проблемы с доступом к платным услугам. Травмпункт получил 1,4 балла из 5 возможных.