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Какой травмпункт оказался худшим

Названы худшие травмпункты Новосибирска — на что жаловались пользователи 2ГИС

21 февраля 2024, 03:41
Фото: 1MI
Какой травмпункт оказался худшим

Рейтинг травмпунктов с наихудшей оценкой составили в Новосибирске

В Новосибирске был представлен список наихудших травмпунктов, получивших самую низкую оценку от пользователей сервиса 2ГИС.

Больше всего негативных отзывов о неотложной травматологической помощи, предоставляемой клиникой НИИТО, которая находится на улице Фрунзе, 91А. Пользователи жаловались на неэффективное взаимодействие с персоналом и отказ в приеме. Также отмечается недоступность операторов для консультации и проблемы с доступом к платным услугам. Травмпункт получил 1,4 балла из 5 возможных.

На втором месте оказался травмпункт Ленинского района, который расположен на 2-м переулке Пархоменко. Пользователи также высказывались о грубости и неохоте врачей предоставить полноценную помощь, пишет «АиФ-Новосибирск». Травмпункт получил 2,1 балла.

Третье место занял травмпункт Детской городской клинической больницы №6, которая находится на Трикотажной улице, 31. Пациенты отмечали проблемы с работой регистратуры и длительным ожиданием приема, даже после предварительной записи. Травмпункт получил 2,7 балла.

Названы самые худшие роддома в Новосибирске по отзывам 2ГИС
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