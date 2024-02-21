atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

ЦБ РФ официально отозвал лицензию у QIWI-банка

Невозможно пополнить QIWI-кошелек — что случилось с банком

21 февраля 2024, 09:12
Фото: 1MI
ЦБ РФ официально отозвал лицензию у QIWI-банка

У QIWI-банка отозвали лицензию

Утром 21 февраля россияне столкнулись с невозможностью осуществлять финансовые транзакции через QIWI--банк. Люди не смогли пополнить свои кошельки и перевести деньги. Atas.Info подготовил материал о том, что случилось с финансовой организацией.

Что случилось с QIWI-банком

Причиной невозможности пополнить кошелек, осуществить перевод и выполнить иную финансовую операцию через QIWI--банк стал отзыв соответствующей лицензии 21 февраля 2024 года решением Центробанка. Это связано с многочисленными нарушениями и вовлеченностью в незаконную деятельность.

«Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — указано в документе ЦБ РФ.

Кроме того, Центробанком зафиксированы многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных без ведома граждан, что могло нанести риск их финансам и общей безопасности. По мнению ЦБ РФ, QIWI-банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Вся информация уже направлена в правоохранительные органы.

Трое новосибирцев «хакнули» банки — похищено свыше 7 миллионов рублей
Узнать подробнее

Как вернуть деньги после отзыва лицензии у QIWI-банка

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, россияне открыли в банке порядка 15 миллионов виртуальных кошельков. Страховая ответственность перед вкладчиками оценивается в 4,6 миллиарда рублей. Возврат денег начнется не позднее 6 марта 2024 года, а ликвидировать QIWI-банк будут не менее года.

Вкладчикам сообщат всю информацию о дате начала выплат компенсаций по вкладам, а также месте, времени, форме и порядке приема заявлений от вкладчиков. Для оперативности АСВ договорится с банками-агентами, которых отберут на конкурсной основе не позднее 27 февраля.

В Новосибирске «менеджер по молоку» обманул банк на 3 миллиона рублей
Узнать подробнее

Повлияет ли ликвидация QIWI-банка на денежные переводы

В Центробанке уже заявили, что отзыв лицензии никак не отразится на денежных переводах.

«Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы», - сообщил регулятор.

При этом отзыв лицензии стал единственным за два года. В 2022 году право на работу с гражданами отобрали у микрофинансовой организации и двух небольших банков. За 10 лет это стало наименьшим количеством отозванных лицензий.

Из России не ушли: сколько недружественные страны зарабатывают в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Площадь Ленина оцепили в Новосибирске — что происходит Утечку гостайны предотвратили сотрудники ФСБ в Новосибирской области Новосибирский экс-депутат Пономарев* стал фигурантом дела о госизмене
#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Банк#Александр Ляхов#Финансы
Подпишитесь
С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей — вину они не признали
Вчера, 08:11
В элитном поселке Новосибирска затопило дорогу — автомобили тонут и теряют номера
Вчера, 04:21
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
Вчера, 04:31
Улицу Советскую сделают двусторонней на всем протяжении
Вчера, 07:20
Суд отправил на два месяца под арест девушку, выбросившую младенца в мусорный бак
19 февраля, 07:47
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
19 февраля, 04:20