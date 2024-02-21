Невозможно пополнить QIWI-кошелек — что случилось с банком

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Причиной невозможности пополнить кошелек, осуществить перевод и выполнить иную финансовую операцию через QIWI--банк стал отзыв соответствующей лицензии 21 февраля 2024 года решением Центробанка. Это связано с многочисленными нарушениями и вовлеченностью в незаконную деятельность.
«Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — указано в документе ЦБ РФ.
Кроме того, Центробанком зафиксированы многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных без ведома граждан, что могло нанести риск их финансам и общей безопасности. По мнению ЦБ РФ, QIWI-банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Вся информация уже направлена в правоохранительные органы.
Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, россияне открыли в банке порядка 15 миллионов виртуальных кошельков. Страховая ответственность перед вкладчиками оценивается в 4,6 миллиарда рублей. Возврат денег начнется не позднее 6 марта 2024 года, а ликвидировать QIWI-банк будут не менее года.
Вкладчикам сообщат всю информацию о дате начала выплат компенсаций по вкладам, а также месте, времени, форме и порядке приема заявлений от вкладчиков. Для оперативности АСВ договорится с банками-агентами, которых отберут на конкурсной основе не позднее 27 февраля.
В Центробанке уже заявили, что отзыв лицензии никак не отразится на денежных переводах.
«Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы», - сообщил регулятор.
При этом отзыв лицензии стал единственным за два года. В 2022 году право на работу с гражданами отобрали у микрофинансовой организации и двух небольших банков. За 10 лет это стало наименьшим количеством отозванных лицензий.