Новосибирец сделал предложение возлюбленной на игре ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Вчера на игре между командами ХК «Сибирь» и «Лада» в новосибирском стадионе «Сибирь-Арена», один из болельщиков сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Он встал на колено, достал кольцо и попросил ее выйти за него замуж. Девушка была приятно удивлена этим неожиданным событием и ответила положительно.
После этого, на медиа-кубе стадиона, будущие супруги были показаны в рамке из розовых сердец. Зрители со стадиона им громко аплодировали.
Интересно, что в то же время команда ХК «Сибирь» одержала победу над командой «Лада» со счетом 3:0. Этот матч стал последним домашним матчем для нашей команды в этом сезоне КХЛ.