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Девушка дала согласие

Новосибирец сделал предложение возлюбленной на игре ХК «Сибирь»

21 февраля 2024, 02:20
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Девушка дала согласие
На хоккейном матче в Новосибирске один из болельщиков сделал предложение своей девушке.

Вчера на игре между командами ХК «Сибирь» и «Лада» в новосибирском стадионе «Сибирь-Арена», один из болельщиков сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Он встал на колено, достал кольцо и попросил ее выйти за него замуж. Девушка была приятно удивлена этим неожиданным событием и ответила положительно.

После этого, на медиа-кубе стадиона, будущие супруги были показаны в рамке из розовых сердец. Зрители со стадиона им громко аплодировали.

Интересно, что в то же время команда ХК «Сибирь» одержала победу над командой «Лада» со счетом 3:0. Этот матч стал последним домашним матчем для нашей команды в этом сезоне КХЛ.

В Новосибирске сибиряк сделал предложение девушке во время матча ХК «Сибирь»
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#Спорт#Общество#Новосибирск#Любовь#Хк сибирь#Эмилия Губарева#Сибирь-Арена#Предложение
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