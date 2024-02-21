Новосибирец сделал предложение возлюбленной на игре ХК «Сибирь»

Вчера на игре между командами ХК «Сибирь» и «Лада» в новосибирском стадионе «Сибирь-Арена», один из болельщиков сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Он встал на колено, достал кольцо и попросил ее выйти за него замуж. Девушка была приятно удивлена этим неожиданным событием и ответила положительно.