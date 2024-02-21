Новосибирские следователи проводят проверку по погибшему на пожаре трехлетнему малышу

На данный момент предварительной причиной трагедии в квартире на Немировича-Данченко является неосторожное обращение с огнем. При тушении пожара на балконе было найдено тело 3,5-летнего мальчика, а его старшая сестра лежала без сознания на лестничной площадке. Девочку доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения.