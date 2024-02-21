Новосибирские следователи проводят проверку по погибшему на пожаре трехлетнему малышу

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В рамках доследственной проверки назначены экспертизы.
«Будет проведена пожарно-техническая экспертиза с целью установления всех обстоятельств пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза останков несовершеннолетнего. Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Елена Коновалова.
На данный момент предварительной причиной трагедии в квартире на Немировича-Данченко является неосторожное обращение с огнем. При тушении пожара на балконе было найдено тело 3,5-летнего мальчика, а его старшая сестра лежала без сознания на лестничной площадке. Девочку доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения.
Напомним, что стали известны новые детали о матери, выбросившей новорожденного ребенка на помойку.