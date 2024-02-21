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Следователи выяснят обстоятельства гибели ребенка

Новосибирские следователи проводят проверку по погибшему на пожаре трехлетнему малышу

21 февраля 2024, 12:19
Фото: 1MI
Следователи выяснят обстоятельства гибели ребенка

В Новосибирске устанавливаются обстоятельства гибели 3-летнего ребенка на пожаре

В многоквартирном доме в Ленинском районе произошел пожар. При тушении возгорания было обнаружено тело трехлетнего мальчика. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В рамках доследственной проверки назначены экспертизы.

«Будет проведена пожарно-техническая экспертиза с целью установления всех обстоятельств пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза останков несовершеннолетнего. Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ведомства Елена Коновалова.
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На данный момент предварительной причиной трагедии в квартире на Немировича-Данченко является неосторожное обращение с огнем. При тушении пожара на балконе было найдено тело 3,5-летнего мальчика, а его старшая сестра лежала без сознания на лестничной площадке. Девочку доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения.

Напомним, что стали известны новые детали о матери, выбросившей новорожденного ребенка на помойку.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Следственный комитет#Гибель#Доследственная проверка#Александр Ляхов
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