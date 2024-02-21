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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Неизвестный угрожает школьникам в соцсетях

Новосибирским школьникам угрожают убийством в соцсетях

21 февраля 2024, 10:40
Фото: 1MI
Неизвестный угрожает школьникам в соцсетях

Неизвестный обещает прийти в школы Бердска с оружием

В ночь на 21 февраля школьники Бердска получили угрожающие сообщения в мессенджерах. Неизвестный угрожает прийти в школу с оружием.

Как сообщает «Свидетель Бердск», подобные угрозы получила ученица школы №2. Испуганная девочка сразу же сообщила родителям. Утверждается, что сообщения полны обсценной лексики, а к ним прикреплено видео с демонстрацией оружия.

Родительские чаты тоже полны тревожных сообщений, поскольку неизвестный террорист обещал «навестить» школьников уже в нынешний четверг, 22 февраля. Многие переживают за детей и не хотят отпускать их на учебу. Являются ли сообщения от незнакомца умело придуманной «шуткой» или реальными угрозами детям, пока неизвестно.

В ГУ МВД по Новосибирской области подробности пока не оглашают.

«Информация на данный момент уточняется», — сообщила Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.

Напомним, что в Новосибирске могла погибнуть пятнадцатилетняя школьница.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Школьники#Соцсети#Угрозы#Александр Ляхов#Мессенджеры
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