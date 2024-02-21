Новосибирским школьникам угрожают убийством в соцсетях

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как сообщает «Свидетель Бердск», подобные угрозы получила ученица школы №2. Испуганная девочка сразу же сообщила родителям. Утверждается, что сообщения полны обсценной лексики, а к ним прикреплено видео с демонстрацией оружия.
Родительские чаты тоже полны тревожных сообщений, поскольку неизвестный террорист обещал «навестить» школьников уже в нынешний четверг, 22 февраля. Многие переживают за детей и не хотят отпускать их на учебу. Являются ли сообщения от незнакомца умело придуманной «шуткой» или реальными угрозами детям, пока неизвестно.
В ГУ МВД по Новосибирской области подробности пока не оглашают.
«Информация на данный момент уточняется», — сообщила Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.
Напомним, что в Новосибирске могла погибнуть пятнадцатилетняя школьница.