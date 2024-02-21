Новосибирским школьникам угрожают убийством в соцсетях

Родительские чаты тоже полны тревожных сообщений, поскольку неизвестный террорист обещал «навестить» школьников уже в нынешний четверг, 22 февраля. Многие переживают за детей и не хотят отпускать их на учебу. Являются ли сообщения от незнакомца умело придуманной «шуткой» или реальными угрозами детям, пока неизвестно.