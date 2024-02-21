Новосибирский зоопарк резко поднял цены почти на 30%

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Новосибирский зоопарк с 1 марта поднимает стоимость входного билета для льготников. Вместо 200 рублей он будет стоить 250. По словам руководителя зоопарка Андрея Шило, увеличение стоимости посещения связано с ростом инфляции, необходимостью финансировать дорожающее содержание животных и индексировать зарплату персонала.
В ближайших планах нет дальнейшего повышения стоимости посещения зоосада. Однако, как заявил Андрей Шило в пресс-центре агентства ТАСС, он не исключает подорожания других категорий билетов во второй половине 2024 года.