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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

За умиление играми белых медведей придется платить дороже

Новосибирский зоопарк резко поднял цены почти на 30%

21 февраля 2024, 08:19
Фото: atas.info
За умиление играми белых медведей придется платить дороже
Цены поднимут в марте. Директор зоопарка Андрей Шило не исключил, что во второй половине года стоимость билетов вновь проиндексируют

Новосибирский зоопарк с 1 марта поднимает стоимость входного билета для льготников. Вместо 200 рублей он будет стоить 250. По словам руководителя зоопарка Андрея Шило, увеличение стоимости посещения связано с ростом инфляции, необходимостью финансировать дорожающее содержание животных и индексировать зарплату персонала.

В ближайших планах нет дальнейшего повышения стоимости посещения зоосада. Однако, как заявил Андрей Шило в пресс-центре агентства ТАСС, он не исключает подорожания других категорий билетов во второй половине 2024 года.

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#Новосибирск#Зоопарк#Стоимость#Билеты#Подорожание
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