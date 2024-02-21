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Updated Сегодня, 05:23

В городе будут перекрыты некоторые участки

Перекрытие дорог в Новосибирске 23 февраля — где нельзя будет проехать

21 февраля 2024, 05:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В городе будут перекрыты некоторые участки

23 февраля в Новосибирске перекроют дороги

В День защитника Отечества в Новосибирске отгремят фейерверки. Из-за этого центр города будет частично перекрыт. Рассказываем подробнее.

Масштабный запуск салютов запланирован на 21:00 23 февраля. Как сообщили в мэрии Новосибирска, 30 залпов произведут из четырёх гаубиц и четырёх салютных установок на улице Обской, 2.

Также в администрации предупредили о перекрытии некоторых участков дорог.

  • С 08:00 до 22:00 перекроют проезд на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улице Обской, 2. Исключение составит автотранспорта и военная техника 41-й общевойсковой армии.
  • С 20:00 до 22:00 перекроют проезд по путепроводу на площади Инженера Будагова. Это правило не касается общественного транспорта.
  • С 08:00 до окончания церемонии будет закрыта парковка у здания на ул. Обской, 2.

Отметим, что уже три года в Новосибирске не запускают масштабный фейерверк на Новый год, также в новогоднюю ночь отменяется большая часть мероприятий на площади Ленина.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Автомобиль#Алина Гурицкая
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