Перекрытие дорог в Новосибирске 23 февраля — где нельзя будет проехать

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Масштабный запуск салютов запланирован на 21:00 23 февраля. Как сообщили в мэрии Новосибирска, 30 залпов произведут из четырёх гаубиц и четырёх салютных установок на улице Обской, 2.
Также в администрации предупредили о перекрытии некоторых участков дорог.
Отметим, что уже три года в Новосибирске не запускают масштабный фейерверк на Новый год, также в новогоднюю ночь отменяется большая часть мероприятий на площади Ленина.