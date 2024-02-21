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Мальчик пострадал

Ребенка в Новосибирской области придавило футбольными воротами

21 февраля 2024, 02:54
Фото: 1MI
Мальчик пострадал

Ребенку выплатят 80 тысяч за падение футбольных ворот в Новосибирской области

Прокуратура смогла получить компенсацию за моральный ущерб для ребенка, который получил травму на детской игровой площадке. Об этом сообщили в ведомстве.

Бездействие администрации города Татарска привело к плохому состоянию игровой площадки, и футбольные ворота упали на ребенка, травмируя его.

Татарский межрайонный прокурор подал иск в суд от имени ребенка, требуя компенсации морального ущерба от администрации Татарска в Новосибирской области. Суд удовлетворил иск прокурора, и сумма компенсации составила 80 тысяч рублей.

Однако решение суда еще не является окончательным. Его можно обжаловать.

Напомним, что в селе Улыбино 14-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами. Подросток решил размяться на воротах, повис на конструкции, которая обрушилась на него. Спасти юношу не смогли.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Прокуратура#Эмилия Губарева
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