Ребенка в Новосибирской области придавило футбольными воротами

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Бездействие администрации города Татарска привело к плохому состоянию игровой площадки, и футбольные ворота упали на ребенка, травмируя его.
Татарский межрайонный прокурор подал иск в суд от имени ребенка, требуя компенсации морального ущерба от администрации Татарска в Новосибирской области. Суд удовлетворил иск прокурора, и сумма компенсации составила 80 тысяч рублей.
Однако решение суда еще не является окончательным. Его можно обжаловать.
Напомним, что в селе Улыбино 14-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами. Подросток решил размяться на воротах, повис на конструкции, которая обрушилась на него. Спасти юношу не смогли.