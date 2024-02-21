Росгвардейцы спасли замерзающего мужчину с эпилепсией в Новосибирске

В понедельник, 19 января, экипаж Росгвардии спас мужчину от замерзания на улице Партизанской в Новосибирске. Сотрудники вневедомственной охраны Арут Вугуфян и Вячеслав Бабичев обнаружили человека, лежащего на снегу, во время своего патрулирования. Они решили помочь ему.