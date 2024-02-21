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Мужчину спасли

Росгвардейцы спасли замерзающего мужчину с эпилепсией в Новосибирске

21 февраля 2024, 01:38
Фото: Росгвардия по Новосибирской области
Мужчину спасли
Сотрудники Росгвардии в Новосибирске спасли замерзающего мужчину, упавшего в снег после приступа эпилепсии. Подробности рассказали в ведомстве.

В понедельник, 19 января, экипаж Росгвардии спас мужчину от замерзания на улице Партизанской в Новосибирске. Сотрудники вневедомственной охраны Арут Вугуфян и Вячеслав Бабичев обнаружили человека, лежащего на снегу, во время своего патрулирования. Они решили помочь ему.

Оказалось, что мужчина страдает от эпилептического приступа, который заставил его упасть и не смочь встать. Сотрудники вызвали скорую помощь и помогли пострадавшему войти в служебный автомобиль, где он смог согреться.

Росгвардейцы следили за состоянием пострадавшего до приезда медиков. Затем они передали его бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.

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#Общество#Новосибирск#Спасение#Росгвардия#Эмилия Губарева#Патрулирование
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