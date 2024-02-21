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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:06

КРТ предполагает строительство нового жилья на месте ветхих и аварийных домов

Сотни домов в Новосибирске уйдут под снос из-за КРТ — что это такое и где реализуется

21 февраля 2024, 07:03
Фото: Артем Шершнев / atas.info
КРТ предполагает строительство нового жилья на месте ветхих и аварийных домов

Власти Новосибирска объявили о масштабных планах по КРТ

Муниципалитет готовит 24 крупных земельных участка к поведению конкурсов на право застройки по проектам так называемого комплексного развития территорий (КРТ).

В рамках программы в Новосибирске хотят застроить 24 участка общей площадью в 300 гектаров. По данным, которые предоставил муниципалитет, самые значимые из территории расположены в Правобережье.

Крупнейшие участки:

— в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосой отвода продления улиц Доватора площадью 46,3 Га;

— в границах улиц Ипподромской, Крестьянской и Алейской площадью 20 Га;

— в границах улиц Пролетарской, Бориса Богаткова, Толстого, Маковского площадью 17 Га;

— в границах улиц Владимировской, Саратовской, а также рек Обь и 1-й Ельцовка площадью 28 Га.

«Близость реки дает громадное преимущество объекту недвижимости», — подчеркивает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. Однако, по его мнению, проблемой для застройщиков на всех предлагаемых участках станут изношенные коммуникации и плохая транспортная доступность.

В 2022 году мэрия Новосибирска заключила договоры о КРТ трех участков площадью 2,52 га, в 2023 году — трех участков площадью 17,22 га, сообщает РБК-Новосибирск.

Как ранее рассказывал Atas.Info, планы по застройке города в рамках КРТ вызывают недовольство жителей тех районов, которые попадают под действие этих проектов. Люди боятся лишиться своих домов, которые могут быть снесены в угоду интересам застройщика.

А план мэрии по сносу нескольких тысяч капитальных гаражей напротив ТРЦ «Аура» и вовсе называют потенциальным катализатором самого крупного конфликта в истории Новосибирска.

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#Новосибирск#Застройщик#Ветхое жилье#КРТ#Планы
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