Сотни домов в Новосибирске уйдут под снос из-за КРТ — что это такое и где реализуется

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В рамках программы в Новосибирске хотят застроить 24 участка общей площадью в 300 гектаров. По данным, которые предоставил муниципалитет, самые значимые из территории расположены в Правобережье.
Крупнейшие участки:
— в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосой отвода продления улиц Доватора площадью 46,3 Га;
— в границах улиц Ипподромской, Крестьянской и Алейской площадью 20 Га;
— в границах улиц Пролетарской, Бориса Богаткова, Толстого, Маковского площадью 17 Га;
— в границах улиц Владимировской, Саратовской, а также рек Обь и 1-й Ельцовка площадью 28 Га.
«Близость реки дает громадное преимущество объекту недвижимости», — подчеркивает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. Однако, по его мнению, проблемой для застройщиков на всех предлагаемых участках станут изношенные коммуникации и плохая транспортная доступность.
В 2022 году мэрия Новосибирска заключила договоры о КРТ трех участков площадью 2,52 га, в 2023 году — трех участков площадью 17,22 га, сообщает РБК-Новосибирск.
Как ранее рассказывал Atas.Info, планы по застройке города в рамках КРТ вызывают недовольство жителей тех районов, которые попадают под действие этих проектов. Люди боятся лишиться своих домов, которые могут быть снесены в угоду интересам застройщика.
А план мэрии по сносу нескольких тысяч капитальных гаражей напротив ТРЦ «Аура» и вовсе называют потенциальным катализатором самого крупного конфликта в истории Новосибирска.