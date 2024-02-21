Стало известно, кто был отцом найденного на мусорке младенца в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Подруга Светланы, Елена, сообщила, что с отцом ребенка у них были непонятные отношения. Во-первых, у него уже был ребенок. Девушка даже принимала его. Их часто видели, как они все вместе гуляли.
О беременности Светланы знала только подруга. Она рассказала об этом осенью 2023 года. В последний раз Елена пыталась связаться со Светланой в январе этого года, но та отказывалась, ссылаясь на работу. Однако позже она призналась, что якобы потеряла ребенка, пишет Om1.ru.
Елена выразила мнение, что, возможно, Светлана была сбита с толку или испугалась из-за того, что родила ребенка от мужчины, у которого уже есть дети. При этом подруга отметила, что сибирячка любила детей. При этом отец мальчика даже не знал о его рождении.
Напомним, ЧП произошло вечером 16 февраля. Иван Журавлев шел мимо мусорных баков и услышал странные звуки. Он подошел и увидело ребенка. Мальчик вовремя попал в больницу. Полицейские нашли мать ребенка по камерам. Ее отправили в СИЗО на два месяца.