atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Мать выбросила ребенка

Стало известно, кто был отцом найденного на мусорке младенца в Новосибирске

21 февраля 2024, 05:14
Фото: управление Судебного департамента в Новосибирской области
Мать выбросила ребенка
В Новосибирске 22-летняя Светлана 16 февраля оставила своего новорожденного ребенка в мусорном баке. Появились новые сведения об отце мальчика.

Подруга Светланы, Елена, сообщила, что с отцом ребенка у них были непонятные отношения. Во-первых, у него уже был ребенок. Девушка даже принимала его. Их часто видели, как они все вместе гуляли.

О беременности Светланы знала только подруга. Она рассказала об этом осенью 2023 года. В последний раз Елена пыталась связаться со Светланой в январе этого года, но та отказывалась, ссылаясь на работу. Однако позже она призналась, что якобы потеряла ребенка, пишет Om1.ru.

Елена выразила мнение, что, возможно, Светлана была сбита с толку или испугалась из-за того, что родила ребенка от мужчины, у которого уже есть дети. При этом подруга отметила, что сибирячка любила детей. При этом отец мальчика даже не знал о его рождении.

Мать хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку в Новосибирске ее дочь
Узнать подробнее

Напомним, ЧП произошло вечером 16 февраля. Иван Журавлев шел мимо мусорных баков и услышал странные звуки. Он подошел и увидело ребенка. Мальчик вовремя попал в больницу. Полицейские нашли мать ребенка по камерам. Ее отправили в СИЗО на два месяца.

Читайте также:
Выбросившая новорожденного сына на помойку мать задержана в Новосибирске«Люблю тебя, зая»: в Новосибирске мать простила мужу убийство 10-летнего сына
#Общество#Новосибирск#Сизо#Ребенок#Эмилия Губарева#Отец#Младенец#Беременность
Подпишитесь
С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей — вину они не признали
Вчера, 08:11
В элитном поселке Новосибирска затопило дорогу — автомобили тонут и теряют номера
Вчера, 04:21
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
Вчера, 04:31
Улицу Советскую сделают двусторонней на всем протяжении
Вчера, 07:20
Суд отправил на два месяца под арест девушку, выбросившую младенца в мусорный бак
19 февраля, 07:47
Когда морозы уйдут из Новосибирска? Отвечают синоптики
19 февраля, 04:20