Стало известно, кто был отцом найденного на мусорке младенца в Новосибирске

Елена выразила мнение, что, возможно, Светлана была сбита с толку или испугалась из-за того, что родила ребенка от мужчины, у которого уже есть дети. При этом подруга отметила, что сибирячка любила детей. При этом отец мальчика даже не знал о его рождении.