Тысячи новых школ: «Единая Россия» и Минпросвещения об итогах президентских программ

В Новосибирской области в 2024 году строят 17 образовательных организаций, это более 10 тысяч новых школьных и дошкольных мест. В программе капремонта 36 объектов образования в районах области и в Новосибирске. И если два года назад в перечне были преимущественно сельские школы, то в этом году значительно прирос объектами областной центр — 23 школы реконструируют.