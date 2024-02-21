Тысячи новых школ: «Единая Россия» и Минпросвещения об итогах президентских программ

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Выполнение президентских программ строительства новых и капремонта действующих школ и детских садов обсудили с регионами в ходе заседания федерального штаба секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов.
Всего отремонтировано 2422 школы, из них 902 здания за счет средств региональных бюджетов. Реконструкция остальных была профинансирована из федерального бюджета. В планах на 2024 год — ремонт в 1047 школах.
По словам Андрея Турчака, 2019 года по программе открыли 1344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. Кроме того, в стране построено 1676 дошкольных учреждений.
В Новосибирской области в 2024 году строят 17 образовательных организаций, это более 10 тысяч новых школьных и дошкольных мест. В программе капремонта 36 объектов образования в районах области и в Новосибирске. И если два года назад в перечне были преимущественно сельские школы, то в этом году значительно прирос объектами областной центр — 23 школы реконструируют.
По плану завершиться работы должны в 2025 году, рассказала региональный координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. Все этапы ремонта и строительства контролируют депутаты, педагоги и родители.
«Такой небывалый масштаб строительства новых объектов образования на определенных территориях снимет социальную напряженность — родители смогут отправить ребенка в детсад или в школу рядом с домом. Это и повышение качества образования, поскольку вместе с капремонтом обновляется материально-техническая база — оборудование, мебель, методические пособия», — отметила министр.
Андрей Турчак также напомнил, что в мае «Единая Россия» запустит информационный портал «Спутник народной программы». На нём будет содержаться информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта, можно будет получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году.