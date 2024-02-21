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Published Сегодня, 07:32

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Чиновника предупредили, что так делать нельзя

Утечку гостайны предотвратили сотрудники ФСБ в Новосибирской области

21 февраля 2024, 07:32
Фото: 1MI
Чиновника предупредили, что так делать нельзя
Сотрудники ФСБ предотвратили возможную утечку государственной тайны в Новосибирской области, подробности сообщили в ведомстве.

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили возможную утечку конфиденциальных данных. Как выяснилось, сотрудник администрации Барабинского района имел доступ к государственной информации и нарушал законодательство, обрабатывая электронные копии секретных документов на своем компьютере, подключенном к Интернету.

Такие действия могли привести к несанкционированному распространению сведений. Сотрудника предупредили о неприемлемости таких действий, а в случае повторения нарушений он может быть привлечен к ответственности.

За разглашение государственной тайны, предусмотрено лишение свободы до семи лет.

Напомним, ранее обвиненный в госизмене новосибирский физик Анатолий Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО. Его арестовали летом 2022 года.

Обвиненный в госизмене новосибирский физик Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО
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#Новосибирск#Интернет#ФСБ#Эмилия Губарева#Гостайна
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