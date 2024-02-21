Утечку гостайны предотвратили сотрудники ФСБ в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили возможную утечку конфиденциальных данных. Как выяснилось, сотрудник администрации Барабинского района имел доступ к государственной информации и нарушал законодательство, обрабатывая электронные копии секретных документов на своем компьютере, подключенном к Интернету.
Такие действия могли привести к несанкционированному распространению сведений. Сотрудника предупредили о неприемлемости таких действий, а в случае повторения нарушений он может быть привлечен к ответственности.
За разглашение государственной тайны, предусмотрено лишение свободы до семи лет.
Напомним, ранее обвиненный в госизмене новосибирский физик Анатолий Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО. Его арестовали летом 2022 года.