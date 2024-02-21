В Новосибирске загадочно пропала девушка-подросток

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Как говорится в ориентировки волонтеров, 15-летняя Ульяна пропала 19 февраля 2024. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы подростка: рост 155 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в черную короткую куртку, серые в клетку штаны, черные ботинки и шапку. С собой был черный рюкзак.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Ульяны, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
Напомним, ранее блогер Ян Топлес разыскивал своего родственника. Мужчина загадочно исчез в Новосибирске после похода к парикмахеру.