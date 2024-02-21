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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Девушка пропала в Новосибирске

В Новосибирске загадочно пропала девушка-подросток

21 февраля 2024, 07:03
Фото: ЛизаАлерт
Девушка пропала в Новосибирске

Девушку-подростка в серых штанах в клетку ищут в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска ищут без вести пропавшую девушку-подростка. Подробности сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как говорится в ориентировки волонтеров, 15-летняя Ульяна пропала 19 февраля 2024. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Фото: ЛизаАлерт

Приметы подростка: рост 155 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в черную короткую куртку, серые в клетку штаны, черные ботинки и шапку. С собой был черный рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Ульяны, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Напомним, ранее блогер Ян Топлес разыскивал своего родственника. Мужчина загадочно исчез в Новосибирске после похода к парикмахеру.

Блогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в Новосибирске
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