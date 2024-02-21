Водитель Infiniti устроил ДТП в Новосибирске и вернулся к пострадавшим

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Водитель автомобиля Infiniti, выезжая с территории двора, не пропустил Subaru Legacy, который внезапно появился на пути. В результате этого инцидента произошло столкновение с седаном Toyota Camry, который двигался по встречному направлению.
Очевидец происшествия отметил, что водитель Infiniti решил вернуться к месту аварии.
На видеозаписи можно увидеть силу столкновения машин на дороге. После этого водитель, ответственный за случившееся ДТП, развернулся и направился к участникам аварии. О пострадавших не сообщается. Официально в ГИБДД региона информацию еще не прокомментировали.