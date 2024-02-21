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Авария произошла в районе «Чистой Слободы»

Водитель Infiniti устроил ДТП в Новосибирске и вернулся к пострадавшим

21 февраля 2024, 03:32
Фото: АСТ-54
Авария произошла в районе «Чистой Слободы»
В Новосибирске утром 20 февраля произошло ДТП в микрорайоне «Чистая Слобода». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Водитель автомобиля Infiniti, выезжая с территории двора, не пропустил Subaru Legacy, который внезапно появился на пути. В результате этого инцидента произошло столкновение с седаном Toyota Camry, который двигался по встречному направлению.

Очевидец происшествия отметил, что водитель Infiniti решил вернуться к месту аварии.

На видеозаписи можно увидеть силу столкновения машин на дороге. После этого водитель, ответственный за случившееся ДТП, развернулся и направился к участникам аварии. О пострадавших не сообщается. Официально в ГИБДД региона информацию еще не прокомментировали.

Видео: АСТ-54
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#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль#Эмилия Губарева
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