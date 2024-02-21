Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Решение будет принято в интересах малыша. При этом специалисты будут учитывать все выводы следствия. Инцидент находится на личном контроле омбудсмена Надежды Болтенко.
«Сведения о личности опекуна и усыновленного ребенка не подлежат разглашению. Решение о его назначении будет принимать орган опеки и попечительства», — рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.
Напомним, что стало известно о предполагаемом отце брошенного малыша.