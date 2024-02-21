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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Брошенному малышу найдут новых родителей

Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов

21 февраля 2024, 13:30
Фото: СУ СКР по НСО
Брошенному малышу найдут новых родителей

В Новосибирске ищут опекуна для найденного на помойке младенца

В Новосибирске решается вопрос с опекунством малыша, найденного на свалке 16 февраля. Мать могут лишить родительских прав на сына.

Решение будет принято в интересах малыша. При этом специалисты будут учитывать все выводы следствия. Инцидент находится на личном контроле омбудсмена Надежды Болтенко.

«Сведения о личности опекуна и усыновленного ребенка не подлежат разглашению. Решение о его назначении будет принимать орган опеки и попечительства», — рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

Напомним, что стало известно о предполагаемом отце брошенного малыша.

Стало известно, кто был отцом найденного на мусорке младенца в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Семья#Омбудсмен#Надежда Болтенко#Александр Ляхов
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