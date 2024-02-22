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Девушка пропала

15-летняя девушка загадочно исчезла в Новосибирске — она сменила прическу и пропала

22 февраля 2024, 08:27
Фото: СКР/ЛизаАлерт
Девушка пропала

Бастрыкин поручил доложить о пропаже 15-летней девочки в Новосибирске

В Новосибирске пропала 15-летняя девочка. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело. Стало известно, что накануне пропажи она сменила прическу и больше не выходила на связь.

Ульяна Ким пропала 19 февраля в Заельцовском районе. 22 февраля Следком уже возбудил дело. Как известно, подросток ушла из дома. Она сменила прическу в парикмахерской — на фото у нее длинные волосы.

Последний раз девочку видели у станции метро в центре Новосибирска. Она больше не выходила на связь. Полиция и добровольцы активно ищут ее. Ранее девочка никогда не уходила из дома, она живет с матерью и братом.

Александр Бастрыкин, председатель СКР, поручил региональному СК доложить о расследовании дела.

Напомним, что недавно в Новосибирске также пропадала 15-летняя девушка. Она сбегала из дома семь раз. На странице подростка появился пугающий пост. Как узнал Atas.Info, отцом Кати может являться некогда криминальный авторитет.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Пропажа#Полиция#Эмилия Губарева#СК#Лиза Алерт#Александр Бастрыкин#Исчезновение
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