15-летняя девушка загадочно исчезла в Новосибирске — она сменила прическу и пропала

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ульяна Ким пропала 19 февраля в Заельцовском районе. 22 февраля Следком уже возбудил дело. Как известно, подросток ушла из дома. Она сменила прическу в парикмахерской — на фото у нее длинные волосы.
Последний раз девочку видели у станции метро в центре Новосибирска. Она больше не выходила на связь. Полиция и добровольцы активно ищут ее. Ранее девочка никогда не уходила из дома, она живет с матерью и братом.
Александр Бастрыкин, председатель СКР, поручил региональному СК доложить о расследовании дела.
Напомним, что недавно в Новосибирске также пропадала 15-летняя девушка. Она сбегала из дома семь раз. На странице подростка появился пугающий пост. Как узнал Atas.Info, отцом Кати может являться некогда криминальный авторитет.