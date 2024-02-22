Дело против экс-полицейских поступило в суд Новосибирска — их обвиняют во взятках

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Обвиняемые ранее работали в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Новосибирского района. Этим экс-полицейским предъявляются обвинения по различным статьям Уголовного кодекса РФ, связанными с получением взятки в крупном и особо крупном размере.
Согласно следствию, сотрудники полиции в период с 2019 по 2022 годы вымогали и получали взятки от коммерсантов, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. Они проводили проверку закупок товара, изымали его и после этого требовали деньги от предпринимателей, чтобы не проводить полноценные проверки и вернуть ранее изъятый товар. Общая сумма полученных взяток составила 2 млн рублей.
Юшину И.П., Пирскому А.С., Мельникову А. В. Семенову А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дело было передано в Калининский районный суд 20 февраля 2024 года, однако дата судебного заседания пока не назначена.