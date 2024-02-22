Дело против экс-полицейских поступило в суд Новосибирска — их обвиняют во взятках

Согласно следствию, сотрудники полиции в период с 2019 по 2022 годы вымогали и получали взятки от коммерсантов, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. Они проводили проверку закупок товара, изымали его и после этого требовали деньги от предпринимателей, чтобы не проводить полноценные проверки и вернуть ранее изъятый товар. Общая сумма полученных взяток составила 2 млн рублей.