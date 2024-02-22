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Дело поступило в суд

Дело против экс-полицейских поступило в суд Новосибирска — их обвиняют во взятках

22 февраля 2024, 04:45
Фото: 1MI
Дело поступило в суд

Дело о взятках против экс-полицейских поступило в суд Новосибирска

В Калининский районный суд поступило уголовное дело четырех бывших полицейских ОБЭПа, которые обвиняются в получении взяток на несколько миллионов рублей, о чем сообщили в ведомстве.

Обвиняемые ранее работали в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Новосибирского района. Этим экс-полицейским предъявляются обвинения по различным статьям Уголовного кодекса РФ, связанными с получением взятки в крупном и особо крупном размере.

Согласно следствию, сотрудники полиции в период с 2019 по 2022 годы вымогали и получали взятки от коммерсантов, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. Они проводили проверку закупок товара, изымали его и после этого требовали деньги от предпринимателей, чтобы не проводить полноценные проверки и вернуть ранее изъятый товар. Общая сумма полученных взяток составила 2 млн рублей.

Юшину И.П., Пирскому А.С., Мельникову А. В. Семенову А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело было передано в Калининский районный суд 20 февраля 2024 года, однако дата судебного заседания пока не назначена.

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