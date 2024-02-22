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Олег Лагода получил условный срок

Экс-глава Искитимского района Лагода получил условный срок за Огуречный остров

22 февраля 2024, 09:33
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Олег Лагода получил условный срок

В НСО оправдали экс-главу Искитимского района за продажу острова Огуречный

В Новосибирском областном суде удовлетворили апелляцию региональной прокуратуры в отношении приговора бывшему главе Искитимского района Олегу Лагоде. Чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий и халатности, но отделался штрафом в 100 тысяч рублей.

В четверг, 22 февраля, Олег Лагода был признан виновным.

«Лагоду О.В. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанного с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года». — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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Олега Лагоду обвиняли в незаконной продаже острова Огуречный в Искитимском районе. Выяснилось, что себестоимость территории была занижена до 10 миллионов рублей, а сам остров относится к объектам рекреации. Новые собственники планировали возвести на острове ряд элитных коттеджей и создать соответствующую инфраструктуру, с этой целью могло быть задействовано 105 земельных участков.

16 января Огуречный остров вернули в федеральную собственность по решению природоохранной прокуратуры. По мнению надзорного ведомства, продажа земли в частные руки лишила новосибирцев права пользования береговой полосой Новосибирского водохранилища, а государству причинен ущерб в размере 44 миллионов рублей.

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Сделка была признана незаконной еще в 2020 году, а в феврале 2021 года бывший глава Искитимского района Олег Лагода был помещен в домашний арест. По решению Искитимского районного суда чиновник был признан виновным в халатности и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирском районе оправдали экс-главу Новосибирского района Василия Борматова. Чиновника также подозревали в земельных спекуляциях.

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