Экс-глава Искитимского района Лагода получил условный срок за Огуречный остров

Сделка была признана незаконной еще в 2020 году, а в феврале 2021 года бывший глава Искитимского района Олег Лагода был помещен в домашний арест. По решению Искитимского районного суда чиновник был признан виновным в халатности и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.