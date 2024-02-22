Экс-глава Искитимского района Лагода получил условный срок за Огуречный остров

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Updated Сегодня, 09:35
В четверг, 22 февраля, Олег Лагода был признан виновным.
«Лагоду О.В. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанного с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года». — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Олега Лагоду обвиняли в незаконной продаже острова Огуречный в Искитимском районе. Выяснилось, что себестоимость территории была занижена до 10 миллионов рублей, а сам остров относится к объектам рекреации. Новые собственники планировали возвести на острове ряд элитных коттеджей и создать соответствующую инфраструктуру, с этой целью могло быть задействовано 105 земельных участков.
16 января Огуречный остров вернули в федеральную собственность по решению природоохранной прокуратуры. По мнению надзорного ведомства, продажа земли в частные руки лишила новосибирцев права пользования береговой полосой Новосибирского водохранилища, а государству причинен ущерб в размере 44 миллионов рублей.
Сделка была признана незаконной еще в 2020 году, а в феврале 2021 года бывший глава Искитимского района Олег Лагода был помещен в домашний арест. По решению Искитимского районного суда чиновник был признан виновным в халатности и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, что в Новосибирском районе оправдали экс-главу Новосибирского района Василия Борматова. Чиновника также подозревали в земельных спекуляциях.