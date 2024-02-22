Искусственный интеллект поможет в трудоустройстве ветеранам СВО в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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В Новосибирске разработан специальный программный продукт на основе искусственного интеллекта, который поможет бывшим участникам специальной военной операции на Украине сориентироваться на рынке труда. Общение программы с соискателем работы проходит в форме теста, по результатам которого будет выданы рекомендации о трудоустройстве с учетом склонностей и навыков ветерана.
«Это дополнительный инструмент к работе профориентолога, психолога. Полагаем, он даст нам положительный эффект в качестве подготовки человека для устройства на рынке труда», — заявил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Новую программу будут использовать специалисты фонда «Защитник Отечества». Тестирование всех желающих начнется в конце первой декады марта.