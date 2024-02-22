Искусственный интеллект поможет в трудоустройстве ветеранам СВО в Новосибирске

В Новосибирске разработан специальный программный продукт на основе искусственного интеллекта, который поможет бывшим участникам специальной военной операции на Украине сориентироваться на рынке труда. Общение программы с соискателем работы проходит в форме теста, по результатам которого будет выданы рекомендации о трудоустройстве с учетом склонностей и навыков ветерана.