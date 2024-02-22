Изменили движение транспорта из-за обрыва контактной сети на площади Труда

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
До окончания ремонта изменен ряд маршрутов общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы пока ходят следующим образом:
№ 24 идут по ул. Учительская — разворот на полукольце в районе здания ул. Фабричная, 59;
№ 29: ул. Александра Чистякова — площадь Маркса, ул. Александра Чистякова — Станиславский жилмассив;
№4: Затулинский жилмассив — магазин «Кристалл».
№ 5 идут по ул. Котовского;
№ 96: ул. С.Кожевникова — площадь Станиславского.
Электромонтеры приступили к устранению последствий аварии в 6:00 утра. Троллейбусы отбуксировали тягачами. Помимо контактной сети, повредились контактные опоры.
Сейчас сервисы показывают затруднение движения в районе площади Труда.