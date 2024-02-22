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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Изменили движение общественного транспорта на площади Труда

Изменили движение транспорта из-за обрыва контактной сети на площади Труда

22 февраля 2024, 05:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Изменили движение общественного транспорта на площади Труда

Утром 22 февраля на площади Труда самосвал оборвал контактные сети. Из-за этого временно изменили маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

До окончания ремонта изменен ряд маршрутов общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы пока ходят следующим образом:

Троллейбусы:

№ 24 идут по ул. Учительская — разворот на полукольце в районе здания ул. Фабричная, 59;

№ 29: ул. Александра Чистякова — площадь Маркса, ул. Александра Чистякова — Станиславский жилмассив;

№4: Затулинский жилмассив — магазин «Кристалл».

Автобусы:

№ 5 идут по ул. Котовского;

№ 96: ул. С.Кожевникова — площадь Станиславского.

Фото: 2Gis

Электромонтеры приступили к устранению последствий аварии в 6:00 утра. Троллейбусы отбуксировали тягачами. Помимо контактной сети, повредились контактные опоры.

Сейчас сервисы показывают затруднение движения в районе площади Труда.

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Автобус#Ограничение движения#Площадь Труда#Алёна Рогонова
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