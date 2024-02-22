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QIWI-банк был ликвидирован по решению ЦБ РФ

Когда новосибирцы смогут забрать свои деньги из QIWI-банка: ответ АСВ

22 февраля 2024, 07:14
Фото: 1MI
QIWI-банк был ликвидирован по решению ЦБ РФ

Стала известна судьба вкладов новосибирцев в QIWI-банке

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI-банка по причине многочисленных нарушений законодательства и неправомерных финансовых операций. Счета в нем имели и жители Новосибирской области.

Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не больше лимита.

В настоящий момент общий объем средств граждан устанавливается и будет известен через пять рабочих дней с момента отзыва лицензии после анализа реестра вкладчиков. При этом «электронные» кошельки будут учтены в особом порядке.

«Владельцы электронных кошельков вправе подать требование во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI-банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения», — рассказали РБК Новосибирск в Агентстве страхования вкладов.
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До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

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