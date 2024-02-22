Когда новосибирцы смогут забрать свои деньги из QIWI-банка: ответ АСВ

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не больше лимита.
В настоящий момент общий объем средств граждан устанавливается и будет известен через пять рабочих дней с момента отзыва лицензии после анализа реестра вкладчиков. При этом «электронные» кошельки будут учтены в особом порядке.
«Владельцы электронных кошельков вправе подать требование во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI-банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения», — рассказали РБК Новосибирск в Агентстве страхования вкладов.
До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.