Когда новосибирцы смогут забрать свои деньги из QIWI-банка: ответ АСВ

До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.