Коллекцию ярлычков от чая из разных стран продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Коллекция ярлычков собрана со всех уголков мира, включая Вьетнам, Россию, Доминиканскую Республику, Таиланд и другие. За каждый ярлык продавец запрашивает 30 рублей.
«На фотографии не показаны все доступные ярлыки. У меня также имеются и другие. Цена одного ярлыка составляет 30 рублей. Все ярлыки продаются только как комплект. Если вы приобретете всю мою коллекцию, то цена будет ниже», — указал продавец в объявлении.
Кроме того, он отметил, что у него есть большое количество чайных пакетиков из самых разных стран, включая Украину, Египет и Танзанию. Среди них можно найти как пустые пакетики, так и полные.