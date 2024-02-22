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Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

Продавец просит за коллекцию не так много

Коллекцию ярлычков от чая из разных стран продают в Новосибирске

22 февраля 2024, 02:50
Фото: 1MI
Продавец просит за коллекцию не так много
В Новосибирске можно приобрести коллекцию ярлыков от чайных пакетиков из разных стран по цене 30 рублей за штуку. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Коллекция ярлычков собрана со всех уголков мира, включая Вьетнам, Россию, Доминиканскую Республику, Таиланд и другие. За каждый ярлык продавец запрашивает 30 рублей.

«На фотографии не показаны все доступные ярлыки. У меня также имеются и другие. Цена одного ярлыка составляет 30 рублей. Все ярлыки продаются только как комплект. Если вы приобретете всю мою коллекцию, то цена будет ниже», — указал продавец в объявлении.
Фото: Авито

Кроме того, он отметил, что у него есть большое количество чайных пакетиков из самых разных стран, включая Украину, Египет и Танзанию. Среди них можно найти как пустые пакетики, так и полные.

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