Красноярские супруги отсидят «десятку» в Новосибирске за любовь к наркотикам

Сергей и Наталья Гавриленко прибыли в Новосибирск, где нашли через «закладку» 1,8 грамма синтетического наркотика. Однако красноярцы не смогли его сбыть, поскольку были задержаны полицией. По месту жительства супругов в Красноярске был найден героин.