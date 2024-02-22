Красноярские супруги отсидят «десятку» в Новосибирске за любовь к наркотикам

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Сергей и Наталья Гавриленко прибыли в Новосибирск, где нашли через «закладку» 1,8 грамма синтетического наркотика. Однако красноярцы не смогли его сбыть, поскольку были задержаны полицией. По месту жительства супругов в Красноярске был найден героин.
«Гавриленко Сергею назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с учетом положений ст. 69 ч.5 УК РФ в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гавриленко Наталье назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что новосибирским дачникам запретили выращивать ипомею.