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Красноярских супругов осудили за сбыт наркотиков

Красноярские супруги отсидят «десятку» в Новосибирске за любовь к наркотикам

22 февраля 2024, 12:00
Фото: 1MI
Красноярских супругов осудили за сбыт наркотиков

В Новосибирске осудили супругов из Красноярска за незаконный сбыт наркотиков

Кировский районный суд Новосибирска осудил супружескую пару из Красноярска. Муж и жена были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Сергей и Наталья Гавриленко прибыли в Новосибирск, где нашли через «закладку» 1,8 грамма синтетического наркотика. Однако красноярцы не смогли его сбыть, поскольку были задержаны полицией. По месту жительства супругов в Красноярске был найден героин.

«Гавриленко Сергею назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с учетом положений ст. 69 ч.5 УК РФ в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гавриленко Наталье назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» в социальной сети «ВКонтакте».

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