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МЧС по Новосибирской области перевели на усиленный режим работы

МЧС перевели на усиленный режим работы — что происходит

22 февраля 2024, 10:00
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

МЧС по Новосибирской области перевели на усиленный режим работы

До 26 февраля группировку сил ГУ МСЧ России по Новосибирской области перевели на усиленный режим работы. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Во время праздников чаще происходят ситуации, которые требуют более пристального внимания спасателей.

«В период праздников увеличивается риск пожаров и других происшествий. Специалисты и техника усиленно готовы к реагированию на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации. Ранее Главное управление перешло в режим повышенной готовности в связи с сильными морозами», — пояснили в ведомстве.

Жителей региона просят не оставлять детей без присмотра, следить за отопительными приборами.

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В ближайшие праздничные выходные, с 23 по 25 февраля, в регионе сохранятся сильные морозы.

В ночь на 23 февраля специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» прогнозируют -26…-28 градусов, в пригороде до -32 градусов, днем — 16…-18 градусов. Ветер 2-7 м/с. В ночь на 24 февраля термометры покажут -25…-27, днем — -15…-17 градусов. В ночь на 25 февраля похолодает до -22…-24 градусов, днем потеплеет до -12…-14 градусов. Ночью ветер 1-6 м/с, днем усилится до 3-8 метров в секунду.

В случае возникновения нештатной ситуации жителей Новосибирской области просят звонить по телефону 101 или 112.

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#Общество#Новосибирск#Дети#МЧС#Морозы#Пожары#Алёна Рогонова
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