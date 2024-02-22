МЧС перевели на усиленный режим работы — что происходит

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Во время праздников чаще происходят ситуации, которые требуют более пристального внимания спасателей.
«В период праздников увеличивается риск пожаров и других происшествий. Специалисты и техника усиленно готовы к реагированию на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации. Ранее Главное управление перешло в режим повышенной готовности в связи с сильными морозами», — пояснили в ведомстве.
Жителей региона просят не оставлять детей без присмотра, следить за отопительными приборами.
В ближайшие праздничные выходные, с 23 по 25 февраля, в регионе сохранятся сильные морозы.
В ночь на 23 февраля специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» прогнозируют -26…-28 градусов, в пригороде до -32 градусов, днем — 16…-18 градусов. Ветер 2-7 м/с. В ночь на 24 февраля термометры покажут -25…-27, днем — -15…-17 градусов. В ночь на 25 февраля похолодает до -22…-24 градусов, днем потеплеет до -12…-14 градусов. Ночью ветер 1-6 м/с, днем усилится до 3-8 метров в секунду.
В случае возникновения нештатной ситуации жителей Новосибирской области просят звонить по телефону 101 или 112.