МЧС перевели на усиленный режим работы — что происходит

В ночь на 23 февраля специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» прогнозируют -26…-28 градусов, в пригороде до -32 градусов, днем — 16…-18 градусов. Ветер 2-7 м/с. В ночь на 24 февраля термометры покажут -25…-27, днем — -15…-17 градусов. В ночь на 25 февраля похолодает до -22…-24 градусов, днем потеплеет до -12…-14 градусов. Ночью ветер 1-6 м/с, днем усилится до 3-8 метров в секунду.