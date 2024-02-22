Модульбанк изменил ставку для моментальных массовых выплат на карты физлиц

Денежные средства можно отправить за несколько минут в любую точку мира — выходить для этого из дома и офиса не нужно. Важным является тот факт, что зачастую такие онлайн-сервисы предлагают за перевод более низкие комиссии. К примеру, Модульбанк снизил ставку до 0,5% для моментальных массовых переводов на карты физических лиц. На сегодняшний день такая комиссия является минимальной на рынке.