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Модульбанк изменил ставку для моментальных массовых выплат на карты физлиц

Модульбанк изменил ставку для моментальных массовых выплат на карты физлиц

22 февраля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Благодаря развитию интернета и мобильных устройств все больше граждан для перевода денежных средств предпочитают использовать онлайн-сервисы. При этом в последнее время на рынке начали появляться предложения моментальных массовых переводов.

Издание пишет, что глава правления Модульбанка Павел Семенов назвал такой сервис удобным для предпринимателей в качестве альтернативы переводу с расчетного счета по реквизитам. При этом в Модульбанке уже запущен в работу собственный сервис моментальных массовых переводов, который позволяет осуществлять мобильные переводы с расчетного счета на счета физических лиц по номеру карты или номеру телефона, передает gorod55.ru.

По словам Семенова, здесь возникают волнения и появляется вопрос доверия. Обычно все переживают, поскольку перевод идет долго и зависит от банковского дня. При этом на карту деньги поступают в течение нескольких минут.

«Вот у тебя таксисты закрыли смену, вот они стоят перед тобой — и ты можешь моментально отправить им деньги на счета», — приводит он пример для наглядности.

Денежные средства можно отправить за несколько минут в любую точку мира — выходить для этого из дома и офиса не нужно. Важным является тот факт, что зачастую такие онлайн-сервисы предлагают за перевод более низкие комиссии. К примеру, Модульбанк снизил ставку до 0,5% для моментальных массовых переводов на карты физических лиц. На сегодняшний день такая комиссия является минимальной на рынке.

Для защиты пользователей от мошенничества и кражи личных данных сервисы моментальных массовых переводов используют современные технологии шифрования и аутентификации. При этом разработчики постоянно работают над совершенствованием их функциональности и интерфейса, чтобы пользователи могли переводить денежные средства легко, быстро и безопасно, моментально получая данные о статусе операции.

Пользователи могут подключиться к API (программный интерфейс приложения) путем обращения в службу клиентской поддержки банка. Часто предприниматели используют именно такое подключение при расчетах со своими сотрудниками, контрагентами и другими физическими лицами. Немаловажно и то, что работа по API предоставляет дополнительные возможности. Например, выпуск собственных токенов.

Развитие сервисов моментальных массовых переводов зависит от законодательства стран, в которых они работают. В Российской Федерации нет ограничений на использование таких сервисов, сегодня это является важным направлением развития сферы финансовых технологий.

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