Модульбанк изменил ставку для моментальных массовых выплат на карты физлиц

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Издание пишет, что глава правления Модульбанка Павел Семенов назвал такой сервис удобным для предпринимателей в качестве альтернативы переводу с расчетного счета по реквизитам. При этом в Модульбанке уже запущен в работу собственный сервис моментальных массовых переводов, который позволяет осуществлять мобильные переводы с расчетного счета на счета физических лиц по номеру карты или номеру телефона, передает gorod55.ru.
По словам Семенова, здесь возникают волнения и появляется вопрос доверия. Обычно все переживают, поскольку перевод идет долго и зависит от банковского дня. При этом на карту деньги поступают в течение нескольких минут.
«Вот у тебя таксисты закрыли смену, вот они стоят перед тобой — и ты можешь моментально отправить им деньги на счета», — приводит он пример для наглядности.
Денежные средства можно отправить за несколько минут в любую точку мира — выходить для этого из дома и офиса не нужно. Важным является тот факт, что зачастую такие онлайн-сервисы предлагают за перевод более низкие комиссии. К примеру, Модульбанк снизил ставку до 0,5% для моментальных массовых переводов на карты физических лиц. На сегодняшний день такая комиссия является минимальной на рынке.
Для защиты пользователей от мошенничества и кражи личных данных сервисы моментальных массовых переводов используют современные технологии шифрования и аутентификации. При этом разработчики постоянно работают над совершенствованием их функциональности и интерфейса, чтобы пользователи могли переводить денежные средства легко, быстро и безопасно, моментально получая данные о статусе операции.
Пользователи могут подключиться к API (программный интерфейс приложения) путем обращения в службу клиентской поддержки банка. Часто предприниматели используют именно такое подключение при расчетах со своими сотрудниками, контрагентами и другими физическими лицами. Немаловажно и то, что работа по API предоставляет дополнительные возможности. Например, выпуск собственных токенов.
Развитие сервисов моментальных массовых переводов зависит от законодательства стран, в которых они работают. В Российской Федерации нет ограничений на использование таких сервисов, сегодня это является важным направлением развития сферы финансовых технологий.