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Московский суд задержал главу новосибирского общества глухих до 8 апреля 2024 года

Московский суд задержал главу новосибирского общества глухих до 8 апреля 2024 года

22 февраля 2024, 03:17
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
21 февраля Московский суд избрал меры пресечения руководству Всероссийского общества глухих. Они стали фигурантами уголовного дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Среди задержанных — президент ВОГ Станислав Иванов, а также глава новосибирского отделения Михаил Брагин. Мещанский суд районного суда Москвы заключил обвиняемых под стражу до 8 апреля 2024 года.

По версии следствия, группа лиц из числа руководителей ВОГ по предварительному сговору продало несколько зданий, принадлежавших обществу, по заведомо заниженной цене. Обществу был причинен ущерб, превышающий 200 млн рублей.

Видео: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Супруга Брагина Полина Анатольевна рассказала в интервью ИА Regnum, что ее муж не подозревал о задержании. В Москву он прилетел на плановый пленум, на котором изучают отчеты, решают вопросы, награждают сотрудников. Обратно Брагин должен был улететь вечером того же дня — у него был обратный билет.

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