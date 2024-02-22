Московский суд задержал главу новосибирского общества глухих до 8 апреля 2024 года

Супруга Брагина Полина Анатольевна рассказала в интервью ИА Regnum, что ее муж не подозревал о задержании. В Москву он прилетел на плановый пленум, на котором изучают отчеты, решают вопросы, награждают сотрудников. Обратно Брагин должен был улететь вечером того же дня — у него был обратный билет.