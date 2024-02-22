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ДТП произошло на Богдана Хмельницкого

На Богдана Хмельницкого водитель «Мицубиси» сбил 12-летнего мальчика

22 февраля 2024, 13:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
ДТП произошло на Богдана Хмельницкого

В Новосибирске водитель на полной скорости сбил шестиклассника

В Калининском районе произошло ДТП. В результате инцидента пострадал шестиклассник.

Авария произошла вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого.

«По предварительной информации, в 17 часов 20 минут, на территории Калининского района, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по улице Богдана Хмельницкого. В пути следования, напротив дома №33, он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Пострадавший шестиклассник был отправлен в больницу. На месте работает наряд ДПС.

Напомним, что это не единственное ДТП, произошедшее в Новосибирске. В Дзержинском районе пенсионер на «Ниссане» сбил семнадцатилетнего подростка.

Пенсионер на «Ниссане» сбил 17-летнего подростка — парень в больнице
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Авария#Гибдд#Школьник#Александр Ляхов
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