На Богдана Хмельницкого водитель «Мицубиси» сбил 12-летнего мальчика

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
Авария произошла вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого.
«По предварительной информации, в 17 часов 20 минут, на территории Калининского района, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по улице Богдана Хмельницкого. В пути следования, напротив дома №33, он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Пострадавший шестиклассник был отправлен в больницу. На месте работает наряд ДПС.
Напомним, что это не единственное ДТП, произошедшее в Новосибирске. В Дзержинском районе пенсионер на «Ниссане» сбил семнадцатилетнего подростка.