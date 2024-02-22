Новосибирская 2ГИС снова вошла в список самых дорогих компаний по версии Forbes

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Состояние компании оценили в 610 млн долларов США. Год назад, в 2023-м, 2ГИС занимала 22-ю строчку рейтинга. Тогда ее состояние аналитики Forbes оценили в 220 млн долларов.
В настоящий момент генеральным директором компании является Денис Лукьянов.
Лидером рейтинга, как и год назад, стала группа компаний «Яндекс» с 12,5 млрд долларов под руководством Артема Савиновского. За год экосистема улучшила свои финансовые показатели на 2,3 млрд долларов.
Второе и третье места занимают маркетплейсы Wildberries (7,2 млрд) и Ozon (7 млрд долларов), сообщает Forbes.