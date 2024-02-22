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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Новосибирская 2ГИС поднялась в рейтинге самых дорогих компаний по версии Forbes

Новосибирская 2ГИС снова вошла в список самых дорогих компаний по версии Forbes

22 февраля 2024, 11:25
Фото: 2ГИС

Новосибирская 2ГИС поднялась в рейтинге самых дорогих компаний по версии Forbes

Новосибирская компания 2ГИС заняла 19-е место в списке самых дорогих компаний Рунета 2024 года. Рейтинг составил журнал Forbes.

Состояние компании оценили в 610 млн долларов США. Год назад, в 2023-м, 2ГИС занимала 22-ю строчку рейтинга. Тогда ее состояние аналитики Forbes оценили в 220 млн долларов.

В настоящий момент генеральным директором компании является Денис Лукьянов.

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Лидером рейтинга, как и год назад, стала группа компаний «Яндекс» с 12,5 млрд долларов под руководством Артема Савиновского. За год экосистема улучшила свои финансовые показатели на 2,3 млрд долларов.

Второе и третье места занимают маркетплейсы Wildberries (7,2 млрд) и Ozon (7 млрд долларов), сообщает Forbes.

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#Бизнес#Экономика#Новосибирск#Рейтинг#2ГИС#Состояние#Forbes#Алёна Рогонова
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