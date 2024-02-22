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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Новосибирские таможенники выставили на продажу айфоны

Новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные айфоны

22 февраля 2024, 12:15
Фото: torgi.gov.ru
Новосибирские таможенники выставили на продажу айфоны

В Новосибирске продают партию конфискованных смартфонов за 2 млн рублей

В Новосибирской области выставили на торги смартфоны марки iPhone и Samsung. Все гаджеты были конфискованы на таможне.

К реализации предлагается 29 штук мобильных телефонов. Их начальная цена составляет почти 2 миллиона рублей.

«Реализация в качестве годных остатков: мобильные телефоны (смартфоны) в ассортименте 29 штук согласно приложению. Имущество является задержанным товаром, данные о собственнике отсутствуют», — указано в документах к электронному аукциону на сайте «ГИС Торги».
Фото: torgi.gov.ru

Организатором торгов является Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области. Вся партия гаджетов обращена в собственность государства. При этом мобильные телефоны сохранили свою комплектацию и изначальное состояние.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 марта, подвести его итоги планируется 26 марта.

Напомним, что у новосибирца в Толмачево нашли 15 тысяч долларов.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Аукцион#Торги#Техника#Таможня#Контрабанда#Александр Ляхов#Гаджеты
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