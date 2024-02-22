Новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные айфоны

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
К реализации предлагается 29 штук мобильных телефонов. Их начальная цена составляет почти 2 миллиона рублей.
«Реализация в качестве годных остатков: мобильные телефоны (смартфоны) в ассортименте 29 штук согласно приложению. Имущество является задержанным товаром, данные о собственнике отсутствуют», — указано в документах к электронному аукциону на сайте «ГИС Торги».
Организатором торгов является Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области. Вся партия гаджетов обращена в собственность государства. При этом мобильные телефоны сохранили свою комплектацию и изначальное состояние.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 марта, подвести его итоги планируется 26 марта.
Напомним, что у новосибирца в Толмачево нашли 15 тысяч долларов.