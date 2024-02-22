Оправдываться заставили учительницу из-за фото с мужем у храма под Новосибирском

Журналистам удалось связаться с учительницей Мариной Львовой, которая в это время находилась на больничном. Она заявила, что никогда не размещала непристойные снимки и что она уже давно замужем и беременна. Возможно, для кого-то фотография с мужем у храма могла показаться слишком интимной, но педагог удалила ее после обращения из школы, пишет Infopro54.