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Учительницу заставили извиняться

Оправдываться заставили учительницу из-за фото с мужем у храма под Новосибирском

22 февраля 2024, 04:11
Фото: Марина Львова/соцсети
Учительницу заставили извиняться
В городах Куйбышеве и Барабинске Новосибирской области возник скандал вокруг учительницы русского языка и литературы из школы-интерната. Местный житель отправил анонимное письмо в Министерство образования, жалуясь на фотографии, на которых педагог обнимается со своим мужем у храма в день свадьбы.

Министерство образования после обращения провело беседу с учительницей и она удалила фотографии из своих социальных сетей. Официальный ответ на запрос также опубликован.

Журналистам удалось связаться с учительницей Мариной Львовой, которая в это время находилась на больничном. Она заявила, что никогда не размещала непристойные снимки и что она уже давно замужем и беременна. Возможно, для кого-то фотография с мужем у храма могла показаться слишком интимной, но педагог удалила ее после обращения из школы, пишет Infopro54.

Депутат Константин Терещенко считает, что это своеобразная месть со стороны журналиста, который должен ему деньги и прекрасно знает, что учительница является его другом и соратником. Он видит в этой ситуации лишь попытку причинить вред хорошему человеку.

В школе эта история не получила продолжения, а учительница старается воспринимать произошедшее как злую шутку и не нервничать, особенно учитывая ее положение.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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