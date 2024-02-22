Оправдываться заставили учительницу из-за фото с мужем у храма под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Министерство образования после обращения провело беседу с учительницей и она удалила фотографии из своих социальных сетей. Официальный ответ на запрос также опубликован.
Журналистам удалось связаться с учительницей Мариной Львовой, которая в это время находилась на больничном. Она заявила, что никогда не размещала непристойные снимки и что она уже давно замужем и беременна. Возможно, для кого-то фотография с мужем у храма могла показаться слишком интимной, но педагог удалила ее после обращения из школы, пишет Infopro54.
Депутат Константин Терещенко считает, что это своеобразная месть со стороны журналиста, который должен ему деньги и прекрасно знает, что учительница является его другом и соратником. Он видит в этой ситуации лишь попытку причинить вред хорошему человеку.
В школе эта история не получила продолжения, а учительница старается воспринимать произошедшее как злую шутку и не нервничать, особенно учитывая ее положение.