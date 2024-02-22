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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Сейчас мальчик окружен заботой

Новосибирцам показали фото выброшенного в мусорку младенца

22 февраля 2024, 04:26
Фото: СКР по Новосибирской области
Сейчас мальчик окружен заботой
Опубликованные фотографии младенца, найденного в мусорном баке в Новосибирске. Снимки показал Следственный комитет.

Малыш находится на лечении в областной клинической больнице под строгим наблюдением врачей. При встрече следователи передали медицинскому персоналу необходимые средства гигиены и выразили благодарность за помощь.

Младенца обнаружили 16 февраля в мусорном баке двора жилого дома. Ребенок был завернут в пакет из полиэтилена. В то время на улице был сильный мороз. Его спас новосибирец, который услышал странный писк со стороны баков. Ребенок оказался в больнице.

Фото: СКР по Новосибирской области

В этот же день была задержана 22-летняя мать ребенка. Следствие предполагает, что она бросила своего сына в мусорку. Девушка была арестована до 16 апреля по подозрению в покушении на жизнь новорожденного.

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#Новосибирск#Дети#Фото#Скандал#Уголовное дело#Эмилия Губарева#Младенец#Следствие#Мусорный бак
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