Новосибирцам показали фото выброшенного в мусорку младенца

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Малыш находится на лечении в областной клинической больнице под строгим наблюдением врачей. При встрече следователи передали медицинскому персоналу необходимые средства гигиены и выразили благодарность за помощь.
Младенца обнаружили 16 февраля в мусорном баке двора жилого дома. Ребенок был завернут в пакет из полиэтилена. В то время на улице был сильный мороз. Его спас новосибирец, который услышал странный писк со стороны баков. Ребенок оказался в больнице.
В этот же день была задержана 22-летняя мать ребенка. Следствие предполагает, что она бросила своего сына в мусорку. Девушка была арестована до 16 апреля по подозрению в покушении на жизнь новорожденного.